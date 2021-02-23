$11,5 тис. хабаря зі студента. Як у Кропивницькому готували пілотів

Автор фото, Нацполіція

СБУ спільно із Нацполіцією спіймала декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету у Кропивницькому на корупції.

Він, за інформацією правоохоронців, брав хабарі за те, аби надати курсантам допуск до польотів.

"Посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів", - кажуть в Службі безпеки.

Вартість одного такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у 11,5 тисяч доларів.

Автор фото, СБУ

Затримати його вдалося прямо на робочому місці - одразу після отримання ним першої частини хабаря - 5 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці вирішують питання про вручення йому підозри за статтею про одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

Також правоохоронці перевіряють інші факти корупційної діяльності декана і можливої причетності до цього керівництва вишу.