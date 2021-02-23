Вакцину CoviShield почнуть колоти 24 лютого. Які міста отримають першими

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Програма вакцинації в Україні розпочнеться уже 24 лютого. Про це під час брифінгу з нагоди прибуття в Україну перших 500 тисяч доз вакцини CoviShield повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, уже завтра з самого ранку 11 автомобілів із вакциною вирушать по українських областях, аби доставити туди препарати.

Через особливості логістики, деякі міста та області отримають її раніше за інших, додав пан Ляшко.

"Деякі області отримають вакцину першими, деякі пізно ввечері, деякі наступного дня. Перші області, які отримають вакцину - це Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця", - сказав він.

Влада планує розпочати вакцинацію в деяких регіонах вже завтра.

На першому етапі її проводитимуть лише мобільні бригади, які виїжджатимуть робити щеплення медикам, що працюють з хворими на Covid-19 і перебувають в групі ризику.

Але згодом, каже пан Ляшко, також з'являться повноцінні пункти вакцинації.

Він наголосив, що щеплення будуть виключно добровільними.

За розрахунками влади, одна мобільна бригада робитиме близько 100 щеплень на день.

Що за вакцина

Covishield - це аналог вакцини AstraZeneca від Covid-19, яку розробили в Оксфордському університеті. Минулого року AstraZeneca уклала угоду з Індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво вакцини.

CoviShield - це локальна індійська назва цієї вакцини.

Вакцини AstraZeneca крім Індії виробляють також у Південній Кореї. Вакцини обох цих виробництв були схвалені ВООЗ.

Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку - з інтервалом від чотирьох до 12 тижнів між першою і другою дозами.

Пан Ляшко наполягає що імунітет від цієї вакцини може тривати до одного року.

Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA). Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких члени ЄС, Велика Британія та США.

Ефективність захисту проти Covid-19 становить близько 63%.

Масштабні клінічні випробування у Британії, Бразилії та Південній Африці за участі 23 тисяч людей показали, що AstraZeneca є безпечною та ефективною для профілактики Covid-19 у людей віком від 18 років.

Детальніше про цей препарат - зокрема, про потенційні побічні ефекти - можна почитати тут.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прибуття вакцини

Шлях вакцини в Україну. Пояснення

Діана Куришко, BBC News Україна:

Після багатьох місяців обіцянок, секретних переговорів, незрозумілих комунікацій до України нарешті приїхали вакцини від коронавірусу.

500 тисяч доз індійської версії AstraZeneca, CoviShield, прилетіли сьогодні зранку у Київ. 500 тисяч - здається багато. Чи крапля в морі для 40-мільйонної країни, яка останньою в Європі починає вакцинацію, і де починається нова хвиля спалаху коронавірусу.

У листопаді 2020-го, коли у світі ще не схвалили жодну вакцину від коронавірусу, але до старту вакцинації готувалися багато країн, у МОЗ на моє питання про закупівлю вакцини відповіли так: "Куди поспішати?".

І Україна справді не поспішала. Коли деякі країни ще влітку підписували попередні угоди, ставали в черги до виробників вакцин, українські чиновники лише повідомляли про секретні переговори з секретними компаніями без жодної конкретики. Тоді в України не було жодного контракту на закупівлю вакцин.

Як перемогу чиновники пів року подавали у ЗМІ новини, що з вакцинами українцям обов'язково допоможуть міжнародні партнери - у рамках механізму Covax, та країни, які віддадуть свої надлишки. Допоможуть як, наприклад, Кенії чи Гані.

Пообіцяли 8 млн доз, які все ще до нас їдуть. І з огляду на значні затримки на виробництвах, незрозуміло, коли приїдуть.

Найпершою вакциною від COVID-19, про закупівлю якої домовився український уряд, став препарат китайської компанії Сінофарм. Але до його ефективності з'явилося багато питань, як і до самого процесу закупівель. Наприклад, чому вакцину у китайців закупляють не напряму, а через українського посередника на правах монополіста.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв розірвати угоду, якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, а процесом укладання угоди зацікавилося НАБУ, яке почало розслідування.

У січні масові щеплення відбувалися вже у десятках країн світу, мільйони людей отримували свої перші дози. У затвердженій МОЗ дорожній карті як старт вакцинації від Covid-19 теж значився січень, але вакцини не привезли, ні в січні, ні анонсованого головним санітарним лікарем Віктором Ляшком 15 лютого.

Але в лютому українцям пообіцяли нові вакцини. Про домовленості на 12 млн доз розробленої Оксфордським університетом AstraZeneca і американської Novavax урочисто оголосив Володимир Зеленський. У Києві відбувся масштабний форум, присвячений боротьбі з коронавірусом, де складалося враження, що пандемію побороли, а вакцини вже тут. Але вони були ще далеко.

За вакциною AstraZeneca до Індії нещодавно довелося летіти самому міністру Максиму Степанову, щоб особисто проконтролювати відвантаження. У ці дні тільки лінивий не пожартував з поїздки Степанова.

Соцмережі рясніли мемами про Боллівуд та індійські танці як побічний ефект вакцин, а ще обуренням, чому Степанов поїхав за AstraZeneca, а привозить якусь CoviShield.

Про те, що CoviShield є індійською версією AstraZeneca, яка уклала угоду з Індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини, довго не було жодних заяв і пояснень. Натомість з'явилось багато конспірологічних теорій.

CoviShield (AstraZeneca) теж сертифікована ВООЗ, а від 23 лютого дозволена до використання в Україні.

МОЗ тим часом запустив цілий сайт, повністю присвячений вакцинації, де не було жодної інформації про побічні ефекти вакцин, кому їх не можна робити і чому.

І ось літак з Індії приземлився. Перші вакцини вже тут. Тепер залишилось переконати медиків, а потім і решту українців ними вакцинуватись.