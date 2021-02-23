Користувачі WhatsApp не зможуть відправляти повідомлення, якщо не погодяться на нові умови

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Користувачі WhatsApp, які не погодяться до 15 травня на нові умови конфіденційності, не зможуть отримувати або відправляти повідомлення, поки не дадуть згоди.

Їхні облікові записи в месенджері позначать як "неактивні", а неактивні акаунти у WhatsApp через 120 днів можна видалити.

Користувачі зможуть отримувати дзвінки та повідомлення, але лише короткий час - як повідомляє TechCrunch, ймовірно, лише "кілька тижнів".

Про свої плани WhatsApp оголосив у січні.

Це викликало хвилю обурення в соцмережах - багато користувачів вважали, що WhatsApp всупереч їхній волі надасть їхні персональні дані головній компанії Facebook, яка володіє месенджером.

Пізніше WhatsApp роз'яснив, що це не так, і що мета оновлення - встановити програму для платіжних переказів, які роблять користувачі.

WhatsApp вже надає Facebook інформацію про IP-адреси користувачів, дані про гаджети, з яких ті заходять в месенджер, і про покупки, які роблять через платформу.

Однак у Європейському Союзі та Великій Британії діють інші закони з використання персональних даних. Там користувачів WhatsApp зміни не торкнуться.

Після першої заяви про нові правила мільйони людей залишили WhatsApp і завантажили Telegram, Signal та інші месенджери, які обіцяють конфіденційність і захист даних.

WhatsApp відклала запровадження нової політики і змінила спосіб повідомлення користувачів про майбутні зміни.