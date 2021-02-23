В Асканії-Новій знову загинули сотні птахів. Що там відбувається?

Автор фото, Держпродспоживслужба в Херсонській області

У заповіднику "Асканія-Нова" загинули майже 200 птахів. Про це повідомляє у Facebook головне управління Держпродспоживслужби у Херсонській області.

Про масову загибель птахів відомство повідомив директор заповідника Віктор Гавриленко.

"Наразі на місці розпочалось епізоотичне розслідування. Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку (складової заповіднику. - Ред.) виявили 187 трупів птахів", - йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Серед загиблих птахів 38 крижнів, 32 червонокнижні качки огари, 75 грачів та 42 галки.

Загибель сірих журавлів

Це вже не перший випадок масової загибелі птахів у заповіднику.

У січні на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині знайшли 218 мертвих сірих журавлів.

Цей випадок шокував співробітників заповідника - там кажуть, що не пригадують такої масової загибелі цих птахів.

Журавель сірий занесений до Червоної книги України.

Остаточного підтвердження досі немає, але ймовірно, що журавлі отруїлися, з'ївши зерно чи гризунів, яких труїли препаратами з діючою речовиною "Бродіфакум".

Автор фото, Держпродспоживслужба у Херсонській області Підпис до фото, Загиблі птахи на ставку у заповіднику

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко тоді розповів ВВС Україна, що це була пізня міграція журавлів. Він упевнений: птахи не з України, але отруїтися за межами України не могли, бо близько місяця жили у заповіднику.

Територія, на якій вони могли б знайти отруту, дуже масштабна. Журавель за день пролітає кілька десятків кілометрів, кажуть орнітологи.

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Михайло Опанащенко повідомив, що при розтині птахів виявили крововиливи та інші ознаки, які вказують на отруєння птахів високотоксичною речовиною. Показати, яка це саме речовина, має експертиза.

Віктор Гавриленко каже, що ніколи в житті ще не бачив такої масової загибелі рідкісних птахів: "Це дуже сумний момент, дуже тяжка практика для мене".