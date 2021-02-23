Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик потрапити до лікарні на понад 80% - дослідження

Нік Тріггл

Кореспондент з питань здоров'я

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Перші результати програми вакцинації у Великій Британії свідчать про те, що вона може суттєво запобігти серйозному перебігу хвороби.

Дослідження під керівництвом Організації охорони громадського здоров'я Шотландії (Public Health Scotland) виявило, що через чотири тижні після першої дози вакцини кількість госпіталізацій зменшилась на 85% та 94% для вакцин Pfizer та AstraZeneca відповідно.

Це перша ознака реального впливу вакцинації у Британії.

Серед людей старших за 80 років кількість госпіталізованих зменшилась на 81%.

Дослідники не розглядали вплив щеплення на здатність заражати інших, а також тривалість імунітету.

Попередні дані проєкту EAVE II охоплюють 1,14 млн щеплень, проведених у Шотландії між 8 грудня та 15 лютого.

Дослідження вивчало кількість госпіталізованих із Covid серед цієї популяції та порівнювало з тими, хто потрапляв до лікарні невакцинованим.

Загалом до лікарень потрапили трохи більше 8000 людей, і з них лише 58 були госпіталізовані через 4 тижні після щеплення.

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Провідний дослідник професор Азіз Шейх високо оцінив результати обох вакцин і назвав їх вражаючими.

"Ці результати дуже обнадійливі і дають нам вагомі підстави бути оптимістичними щодо майбутнього", - сказав він.

Випробування обох вакцин засвідчили, що вони матимуть суттєвий вплив на запобігання госпіталізаціям.

Але вакцинація Pfizer також передбачає введення другої дози через три тижні.

У Британії вирішили відтермінувати введення другої дози обох вакцин на три місяці, і це спричинило сумніви про те, чи може такий підхід виробити достатній рівень імунітету.

Випробування вакцини AstraZeneca передбачали довший інтервал між двома дозами, тому у цій вакцині було більше впевненості.

Докторка Джозі Мюррей з Організації охорони громадського здоров'я Шотландії заявила, що ці результати є "блискучою новиною" і засвідчують, що програма вакцинації працює.

Аналіз

Ліза Саммерс

Кореспондентка з питань здоров'я, Шотландія

Шотландія - це гарне місце для проведення такого роду спостережного дослідження того, як вакцини працюють у реальному світі.

Розмір популяції та використання індивідуальних ідентифікаторів пацієнтів (відомих як номери CHI) дозволяють вченим відстежувати дані від усієї популяції та швидко отримувати результати. І хоча це лише початок дослідження, дані вказують на те, що перша доза будь-якої вакцини перешкоджає серйозному перебігу захворювання у більшості людей.

Звичайно, є обмеження. Дослідження відстежувало лише тих, хто потрапив до лікарні та те, чи були вони щеплені.

Наприклад, воно не враховувало смерті від ковіду в будинках для літніх. І також не досліджувало вплив вакцинації на передачу вірусу.

Інші схожі дослідження проводяться по всій Британії, але ці дані розцінюють як надзвичайно обнадійливі.