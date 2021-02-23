Вирок Стерненку: до офісу Зеленського прийшли тисячі людей, почалися сутички. Є постраждалі

У Києві біля Офісу президента відбувається масова акція протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Сьогодні вранці суд засудив його на понад 7 років ув'язнення.

Оцінка кількості учасників акції коливається від кількох сотень до кількох тисяч учасників.

Демонстранти вимагають звільнити активіста і вигукують правоохоронцям "Пропускай". Приблизно о 20:35 почалася штовханина і в бік правоохоронців полетів файєр.

Очевидці з місця подій повідомляють про бійки демонстрантів та правоохоронців. Демонстранти вигукують "Ганьба", "Аваков чорт", "Стерненку волю" і жбурляють в поліцейських сніжки.

Повідомляється також про використання сльозогінного газу, але невідомо, яка сторона застосувала його.

Кореспондент BBC News Україна з місця подій повідомляє про двох постраждалих юнаків, яким надають допомогу медики.

Автор фото, Андрій Халамендик

Автор фото, Андрій Халамендик

Автор фото, Богодар Ковалів

Автор фото, УНІАН

Автор фото, УНІАН

Автор фото, УНІАН

Автор фото, УНІАН

Акції протесту відбулися також щонайменше у двох обласних центрах - Житомирі та Львові.

Як повідомляє Житомир.Info кілька десятків мешканців Житомира прийшли на майдан Корольова з плакатами "Волю Стерненку", "Венедіктову, Авакова у відставку!", а також принесли шини. Під час спроби запалити шини поліція затримала двох активістів - Валерія Арушаняна та Сергія Григорчука.