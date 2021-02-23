Вирок Стерненку: до офісу Зеленського прийшли тисячі людей, почалися сутички. Є постраждалі
У Києві біля Офісу президента відбувається масова акція протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Сьогодні вранці суд засудив його на понад 7 років ув'язнення.
Оцінка кількості учасників акції коливається від кількох сотень до кількох тисяч учасників.
Демонстранти вимагають звільнити активіста і вигукують правоохоронцям "Пропускай". Приблизно о 20:35 почалася штовханина і в бік правоохоронців полетів файєр.
Очевидці з місця подій повідомляють про бійки демонстрантів та правоохоронців. Демонстранти вигукують "Ганьба", "Аваков чорт", "Стерненку волю" і жбурляють в поліцейських сніжки.
Повідомляється також про використання сльозогінного газу, але невідомо, яка сторона застосувала його.
Кореспондент BBC News Україна з місця подій повідомляє про двох постраждалих юнаків, яким надають допомогу медики.
Акції протесту відбулися також щонайменше у двох обласних центрах - Житомирі та Львові.
Як повідомляє Житомир.Info кілька десятків мешканців Житомира прийшли на майдан Корольова з плакатами "Волю Стерненку", "Венедіктову, Авакова у відставку!", а також принесли шини. Під час спроби запалити шини поліція затримала двох активістів - Валерія Арушаняна та Сергія Григорчука.
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