Вирок Стерненку збурив хвилю протестів. Теленовини ВВС
У випуску 23 лютого:
- Сім років за ґратами для активіста з Одеси. Цей вирок суду за звинуваченнями шестирічної давності супроводжувався акціями протесту в Одесі та інших містах України.
- У Тбілісі під будівлею уряду Грузії сотні людей протестували проти арешту лідера найбільшої політичної партії.
- До України прибула перша партія вакцини з Індії. Наскільки успішна вакцинація AstraZeneca на прикладі Британії.
- Чорна віха для США: смертність від коронавірусу перевищила 500 тисяч - більше, ніж у всіх війнах ХХ століття.
- Перші кадри з поверхні Марсу - неймовірні відчуття від присутності земних технологій на поверхні Червоної планети.
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