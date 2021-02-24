Ілон Маск більше не найбагатша людина світу. Усе через біткоїн

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Засновник Tesla Ілон Маск втратив 15 млрд доларів і титул найбагатшої людини світу після того, як вартість акцій автомобільної компанії впала на 20%. Тепер перше місце в списку світових багатіїв знову посів глава Amazon Джефф Безос.

За словами аналітика компанії Wedbush Securities Дена Айвса, Маск міг стати жертвою ефекту доміно: деякі інвестори Tesla почали збувати свої акції на тлі падіння курсу біткоїна.

Попри те, що компанія Маска сама не відчуває жодних проблем, її асоціюють з біткоїнами та пов'язаними з ними ризиками.

Це сталося після того, як Ілон Маск зробив дуже велике капіталовкладення в криптовалюту.

Чому інвестори збувають біткоїни?

Після того, як Tesla повідомила про те, що вклала в криптовалюту 1,5 млрд доларів і планує брати її як оплату за свою продукцію, вартість біткоїна зросла майже на 50%.

Однак сягнувши в неділю рекордних 57 тис. доларів за один біткоїн, криптовалюта швидко втратила 20% своєї вартості. У вівторок біткоїн коштував менше ніж 48 тисяч.

Утім, це все одно більше, ніж біткоїн коштував до заяви Маска про велику покупку.

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І якщо Маску ставили в заслугу те, що вартість біткоїна так різко зросла, то тепер його ж лають за недавнє падіння. Напередодні підприємець написав у Twitter, що вартість біткоїна "здається зависокою, lol".

Ще більше ситуацію загострили слова міністра фінансів США Джанет Йеллен про те, що біткоїни — це "надзвичайно ефективний спосіб здійснення транзакцій".

Що ще загрожує Tesla?

Поки Маск захоплюється криптовалютою, його компанія опинилася перед низкою викликів і проблем.

Нещодавно припинили продаж бюджетної версії моделі Y: як причину Маск називає бажання збільшити дальність пробігу на одній зарядці.

На початку лютого китайські регулятори вимагали від фірми звіт про якість та безпеку на тлі повідомлень про загоряння акумуляторів і неконтрольований набір швидкості.

Автор фото, Reuters

До того ж останнім часом все більшу цікавість до електромобілів виявляють конкуренти General Motors і Volkswagen.

Головним джерелом багатства Маска поки що залишаються акції Tesla. Минулого року вони підскочили з 90 до більш ніж 700 доларів за акцію.

У січні Маск навіть обігнав власника і засновника Amazon Джеффа Безоса, посівши перший рядок у списку найбагатших людей світу.

Тоді агентство Bloomberg, яке укладає "Індекс мільярдерів" оцінювало статки Маска в 194,8 млрд доларів, або на 9,5 млрд більше, ніж у Безоса.

При цьому багато людей міркували, чи не переоцінені акції компанії, яка виробляє мізерно малу кількість автомобілів у порівнянні зі своїми конкурентами.

У понеділок акції Tesla пережили найзначніше падіння з вересня минулого року, в один момент зробивши Маска на 15 млрд доларів біднішим.

Не сприяють стабільності і необачні твіти Маска. Влітку його компанія втратила 14 млрд ринкової вартості лише тому, що ексцентричний підприємець написав, що, на його думку, акції компанії переоцінені.