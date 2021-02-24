Прикарпаття на локдауні, але Буковель не закриють

Автор фото, UNIAN

В Україні почав діяти адаптивний карантин з поділом регіонів за рівнем захворюваності на COVID-19. Дві області вже віднесли до "червоної" зони - Івано-Франківську та Чернівецьку.

Обмеження також вводять і для гірськолижного курорту "Буковель" на Прикарпатті, який все ж таки продовжить приймати туристів попри "червону" зону.

Жодна область поки що не відповідає "зеленому" рівню, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

До "жовтої" зони потрапили Київ та Київська область, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Обмеження в цих областях будуть майже аналогічними введеним раніше.

Зокрема, робота кафе і ресторанів дозволена лише до 24:00, кількість учасників масових заходів - 1 людина на 4 кв.м, перевезення пасажирів в громадському транспорті лише на сидячих місцях, припинені планові госпіталізації тощо.

Автор фото, МОЗ

"Помаранчева" зона вказує на погіршення ситуації із захворюваністю. Однак карантинні заходи в ній не посилюються і відповідають "жовтій" зоні. Тут опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.

Винні свята і туристи

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу на дорогах поставили блокпости та розгорнули мобільний шпиталь. Тут ситуація найгірша в країні — уже заповнено 70% ліжок в реанімації.

Медики Франківщини звинувачують в ситуації свята і туристів, а також критикують центральну владу за пізні рішення. На їхню думку, карантин був би доречним до Нового року, а не після.

На цей період всі освітні заклади перейшли на дистанційне навчання, кафе і ресторани працюють до 20:00, в ТРЦ закрили ігрові зони.

Керівництво Чернівецької області також посилило обмеження в регіоні.

А як же Буковель?

Гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закриває заклади громадського харчування. Про це повідомили в Івано-Франківські облдержадміністрації.

На підйомниках введуть додаткові правила для дотримання соціальної дистанції, а мешканців готелів зобов'яжуть дотримуватися дистанції і носити маски.

Автор фото, UNIAN

В Офісі президента звинуватили у спалаху коронавірусу на Франківщині іноземних туристів і курорт "Буковель".

"Ми очікували, що (нова хвиля COVID-19) буде 5-10 лютого, але вона почалася трошки пізніше...", - сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

За його словами, близько 60% туристів "Буковелю" цьогоріч іноземці.

Водночас Тимошенко запевнив, що ситуація на контролі.

На початку січня, коли по всій Україні почав діяти посилений карантин, президента Володимира Зеленського помітили на курорті "Буковель". Це було напередодні повного загальноукраїнського локдану.

Користувачі соцмереж почали масово постити фото з президентом. Після того, як про відпочинок Зеленського на лижах почали писати ЗМІ, деякі фото зникли з Instagram.

Станом на ранок 24 лютого вебкамери з "Буковелю" показують звично багато туристів.