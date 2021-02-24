РНБО звинуватила Росію в хакерській атаці на Україну

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Центр кібербезпеки при Раді нацбезпеки і оборони України зафіксував, що через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади намагалися розіслати шкідливі документи.

У РНБО підозрюють, що атаку організували російські хакери.

Начебто вони хотіли масово заразити вірусом сайти державних органів.

"Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп'ютером. Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов'язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації", - повідомили у Раді нацбезпеки.

Це так звана supply chain attack. Хакери хотіли отримати доступ до цільової організації не напряму, а через слабкі місця в інструментах і сервісах, які вона використовує, пояснили у РНБО.

Найвідомішими хакерськими атаками такого типу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфраструктури у 2017 році, та Solorigate - кібершпигунська операція 2020-2021 року, у якій звинуватили РФ і яку нині розслідують у США.

Вірус, що паралізував Україну

У червні 2017 року вірус NotPetya швидко поширився світом і спричинив мільярдні збитки у Європі, Азії та Америці.

У перший же день свого поширення вірус вразив дві тисячі організацій, 75% жертв припало на Україну. Постраждали українські міністерства, поліція, банки, аеропорт "Бориспіль", київський метрополітен, ЗМІ, мобільні оператори, медичні компанії.

Вірус блокував комп'ютери і вимагав грошей в обмін на відновлення доступу до заблокованих програм.

Україна тоді звинувачувала російські спецслужби.

США назвали цю атаку частиною зусиль Кремля, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. Про те, що за кібератакою NotPetya стоять російські військові, заявила і Британія.

Росія заперечувала причетність до атаки і вказувала, що російські компанії також від неї постраждали.