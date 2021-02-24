$7,7 тис. за хатню працю жінки. Суд змусив чоловіка заплатити за роки шлюбу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайські жінки витрачають в середньому чотири години на день на безоплатну хатню працю

Суд із розлучень у Пекіні зобов'язав чоловіка компенсувати дружині хатню роботу, яку вона виконувала під час їхнього шлюбу.

Жінка отримає 50 тис. юанів (7700 доларів) за п'ять років безоплатної праці.

Вирок збурив соцмережі, порушивши питання про вартість хатньої роботи, дехто вважає, що сума компенсації є надто малою.

Рішення суду стало можливим після запровадження Китаєм нового цивільного кодексу.

За даними суду, минулого року чоловік на прізвище Чень подав на розлучення зі своєю дружиною Ван після п'яти років шлюбу.

Спочатку жінка не хотіла розлучатися, але згодом попросила фінансової компенсації. Вона пояснила, що Чень не допомагав їй у домашніх справах і догляді за їхнім сином.

Пекінський окружний суд Фаншань вирішив справу на її користь. Тепер чоловік зобов'язаний виплачувати щомісячні аліменти у розмірі 2 тис. юанів (приблизно 300 доларів США), а також одноразову компенсацію у 50 тис. юанів за хатню працю.

Головуючий суддя заявив журналістам у понеділок, що поділ спільного майна подружжя після одруження зазвичай передбачає поділ матеріального майна.

"Але робота по дому становить нематеріальну вартість", - зазначив суддя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінка отримає 7700 доларів за п'ять років безоплатної праці

Постанову ухвалили згідно з новим цивільним кодексом, який набрав чинності в Китаї цього року.

Згідно з новим законом, чоловік або дружина мають право вимагати компенсації при розлученні, якщо він або вона несуть більшу відповідальність за виховання дітей, догляд за літніми родичами та допомагають партнерам в їхній роботі.

Раніше подружжя могло вимагати такої компенсації під час розлучення, лише за умови підписання шлюбної угоди, що є незвичною практикою у Китаї.

Справа викликали бурхливі дебати у соцмережах.

Багато хто обурився замалою сумою компенсації. "Я вражена, повний робочий день домогосподарки недооцінюють. У Пекіні лише праця няні за рік коштує понад 50 тисяч юанів", - зазначено в одному з коментарів.

Інші вказували, що чоловіки повинні брати на себе більше хатніх обов'язків.

Дехто закликав жінок продовжувати кар'єру після одруження. "Пані, не втрачайте своєї незалежності. Не кидайте роботу після одруження, не лишайте себе шляху для відступу", - написала одна з дописувачок у соцмережі.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), китайські жінки витрачають майже чотири години щодня на безоплатну працю. Це приблизно у 2,5 раза більше, ніж чоловіки.

Це вище середнього показника в країнах ОЕСР, де жінки витрачають на хатню працю в середньому вдвічі більше часу за їхніх партнерів.

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