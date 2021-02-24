За що посадили Стерненка. Головні пункти обвинувачення і захисту

Автор фото, Укріфнорм

Суд в Одесі дав Сергію Стерненку 7 років і 3 місяці в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.

Це вирок лише в одній зі справ проти одеського активіста. І ця справа медійно залишалася у тіні інших звинувачень про вбивство Стерненком нападника під час замаху.

За що ж конкретно посадили Сергія Стерненка та чому його захист вважає справу політичною?

Що це за справа і хто такий Сергій Щербич

Мова йде про події квітня 2015 року.

Тоді новообраний депутат однієї з райрад Одещини Сергій Щербич заявив про викрадення невідомими, які вимагали від нього відмовитися від мандату.

Щербич був членом проросійської партії "Родіна", лідер якої Ігор Марков з 2014 року перебуває за межами України та періодично з'являється на російському телебаченні.

Автор фото, rodina.od.ua (архів)

Пізніше Щербич приєднався до політсили мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам" й донедавна значився як помічник депутата Верховної Ради попереднього скликання від групи "Відродження" Олександра Пресмана. Щербичу також часто приписують організацію "тітушок" для Антимайдану.

Також людина з ім'ям Сергій Щербич ще не так давно значилася керівником ЖКГ селища Чорноморськ під Одесою.

Автор фото, Facebook "ЖКХ Черноморское" Підпис до фото, Сергій Щербич у агітаційному ролику партії "Довіряй ділам" на недавніх місцевих виборах на Одещини. Про справу щодо свого викрадення він майже ніде публічно не говорить

За версією обвинувачення, 25 квітня 2015 року Стерненко, який тоді був одним з лідерів одеського "Правого сектора", разом зі своїм товаришем Демчуком телефоном домовилися зустрітися з Щербичем.

Щербич нібито сів у машину до них (а всього машин було дві), де його почали переконувати відмовитися від депутатського мандата. За свідченнями Щербича, в салоні автомобіля його били люди в масках, а особисто Стерненко стріляв у нього з травматичного пістолета.

Далі його привезли в невідоме йому місце, його продовжили бити, затискали палець плоскогубцями і відібрали 300 гривень.

Всі переміщення слідство підтверджує трафіком телефонних дзвінків Стерненка, Демчука і Щербича.

Зрештою, за матеріалами звинувачення, Сергія Щербича відпустили, пригрозивши, що якщо він все ж стане депутатом, "до нього і членів його сім'ї будуть застосовані більш жорстокі дії, спрямовані на заподіяння фізичних страждань і позбавлення життя".

За що засудили

Автор фото, ГЕРМАН КРІГЕР / WATCHERS

Хоча Сергій Щербич звернувся до поліції одразу й на наступний день, за даними справи, впізнав серед нападників Стерненка та Демчука, однак лише через п'ять місяців їх публічно назвали фігурантами справи, а у Сергія Стерненка пройшов обшук, який виявив стартовий пістолет.

Восени 2015 року Стерненка і Демчука арештовують, але вони виходять під заставу.

З 2016 року справу розглядав суд, але самий розгляд проходив дуже повільно - як каже захист, через постійні неявки Шербича.

За цей час минув строк давності за статтею обвинувачення про викрадення - 5 років минули у 2020-му.

І от 23 лютого 2021 року зрештою оголосив вирок - Стерненка та Демчука засудили за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї.

Обтяжувальною обставиною, на думку суду, стало те, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком" (адже мова йшла про депутатський мандат) та негативне ставлення Стерненка до ідеології і партійності Щербича.

Прокурор Одеської області Сергій Костенко після вироку заявив журналістам, що у слідства є вичерпні докази вини підсудних.

Що каже захист

У розмові з BBC News влітку минулого року Стерненко відкидав причетність до інциденту зі Щербичем.

"До Щербича у мене руки так і не дійшли", - заявив він тоді ж в інтерв'ю виданню "Ліга".

Захист Стерненка наполягає на тому, що при розгляді справи проти активіста допустили низку порушень, а також враховували докази, які закон забороняє брати до уваги.

Підпис до фото, На акції під Офісом президента спалили кілька шоломів правоохоронців, затримали 24 учасників акції, але потім відпустили. Також були постраждалі з обох сторін

Адвокати говорили, що справу розглядали у неналежному суді і що в ньому є формальні "ляпи" на кшталт того, що потерпілий в один і той же час перебував на лікуванні та на слідчій дії, або ж обшук у квартирі Стерненка без адвоката.

Питання у захисту є і до головної статті про "розбій", за якою засудили обох. За матеріалами справи, Стерненко і Демчук забрали у Щербича дозвіл на зброю, його сім-картки та близько 300 грн.

"Мушу зазначити, що розбій - це злочин проти власності, і це важливо. Тобто умисел і кожного конкретно, і групи мав бути саме заволодіти майном", - пише адвокат Стерненка у іншій справі Віталій Коломієць.

"Виходить так, що чотири людини витратили на бензин гривень 500, катаючи якогось сєпара, лише з тією метою, щоб забрати в нього 300 грн", - додає юрист.

"І ще, якщо "потерпілий" скаржився на викрадення і численні садна на сідницях, то чому п'ять років ховався від суду (поки не минули строки по цій статті про викрадення)?" - запитує Коломієць.

До чого тут політика

Зрештою, сам Сергій Стерненко вважає справу проти себе сфабрикованою і політичною.

У тому, що вирок став саме таким, він вбачає тиск з боку генерального прокурора Ірини Венедіктової, заступника Офісу президента Олега Татарова та мера Одеси Геннадія Труханова, яких "покриває" президент Зеленський.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Сергій Стерненко та один з його адвокатів по справі щодо замаху Масі Найєм

Політичний присмак до справи привносить і пильна увага зі сторони юриста Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова - він давно називає Стерненка "злочинцем і вбивцею", та анонсує вироки по інших справах для нього.

Загалом суди розглядають ще кілька справ проти Стерненка - його обвинувачують у заворушеннях в Одесі, причетності до наркоторгівлі та згаданому вбивстві нападника під час самооборони.

За словами ще одного адвоката Сергія Стерненка (у справі про самооборону) Масі Найєма, у опонентів не вийшло посадити його за звинуваченнями про вбивство, тому вони звернулися до старої справи про викрадення.

"Сталося те, чого ми боялися пів року. Тому, що Сергій не на волі, - радіють проросійські сили", - заявив Масі Найєм під час акції біля Офісу президента у день вироку.

Зараз захист Стерненка готує апеляцію - це остання юридична можливість оскаржити вирок в Україні.

Самого ж його взяли під варту у залі суду й, за даними правоохоронців, зараз він перебуває в Одеському у СІЗО.

А на суботу запланована нова акція протесту проти вироку Стерненку під офісом президента Зеленського.