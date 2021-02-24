За що посадили Стерненка. Головні пункти обвинувачення і захисту
Суд в Одесі дав Сергію Стерненку 7 років і 3 місяці в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.
Це вирок лише в одній зі справ проти одеського активіста. І ця справа медійно залишалася у тіні інших звинувачень про вбивство Стерненком нападника під час замаху.
За що ж конкретно посадили Сергія Стерненка та чому його захист вважає справу політичною?
Що це за справа і хто такий Сергій Щербич
Мова йде про події квітня 2015 року.
Тоді новообраний депутат однієї з райрад Одещини Сергій Щербич заявив про викрадення невідомими, які вимагали від нього відмовитися від мандату.
Щербич був членом проросійської партії "Родіна", лідер якої Ігор Марков з 2014 року перебуває за межами України та періодично з'являється на російському телебаченні.
Пізніше Щербич приєднався до політсили мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам" й донедавна значився як помічник депутата Верховної Ради попереднього скликання від групи "Відродження" Олександра Пресмана. Щербичу також часто приписують організацію "тітушок" для Антимайдану.
Також людина з ім'ям Сергій Щербич ще не так давно значилася керівником ЖКГ селища Чорноморськ під Одесою.
За версією обвинувачення, 25 квітня 2015 року Стерненко, який тоді був одним з лідерів одеського "Правого сектора", разом зі своїм товаришем Демчуком телефоном домовилися зустрітися з Щербичем.
Щербич нібито сів у машину до них (а всього машин було дві), де його почали переконувати відмовитися від депутатського мандата. За свідченнями Щербича, в салоні автомобіля його били люди в масках, а особисто Стерненко стріляв у нього з травматичного пістолета.
Далі його привезли в невідоме йому місце, його продовжили бити, затискали палець плоскогубцями і відібрали 300 гривень.
Всі переміщення слідство підтверджує трафіком телефонних дзвінків Стерненка, Демчука і Щербича.
Зрештою, за матеріалами звинувачення, Сергія Щербича відпустили, пригрозивши, що якщо він все ж стане депутатом, "до нього і членів його сім'ї будуть застосовані більш жорстокі дії, спрямовані на заподіяння фізичних страждань і позбавлення життя".
За що засудили
Хоча Сергій Щербич звернувся до поліції одразу й на наступний день, за даними справи, впізнав серед нападників Стерненка та Демчука, однак лише через п'ять місяців їх публічно назвали фігурантами справи, а у Сергія Стерненка пройшов обшук, який виявив стартовий пістолет.
Восени 2015 року Стерненка і Демчука арештовують, але вони виходять під заставу.
З 2016 року справу розглядав суд, але самий розгляд проходив дуже повільно - як каже захист, через постійні неявки Шербича.
За цей час минув строк давності за статтею обвинувачення про викрадення - 5 років минули у 2020-му.
І от 23 лютого 2021 року зрештою оголосив вирок - Стерненка та Демчука засудили за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї.
Обтяжувальною обставиною, на думку суду, стало те, що напад на потерпілого був пов'язаний з його "службовим та громадським обов'язком" (адже мова йшла про депутатський мандат) та негативне ставлення Стерненка до ідеології і партійності Щербича.
Прокурор Одеської області Сергій Костенко після вироку заявив журналістам, що у слідства є вичерпні докази вини підсудних.
Що каже захист
У розмові з BBC News влітку минулого року Стерненко відкидав причетність до інциденту зі Щербичем.
"До Щербича у мене руки так і не дійшли", - заявив він тоді ж в інтерв'ю виданню "Ліга".
Захист Стерненка наполягає на тому, що при розгляді справи проти активіста допустили низку порушень, а також враховували докази, які закон забороняє брати до уваги.
Адвокати говорили, що справу розглядали у неналежному суді і що в ньому є формальні "ляпи" на кшталт того, що потерпілий в один і той же час перебував на лікуванні та на слідчій дії, або ж обшук у квартирі Стерненка без адвоката.
Питання у захисту є і до головної статті про "розбій", за якою засудили обох. За матеріалами справи, Стерненко і Демчук забрали у Щербича дозвіл на зброю, його сім-картки та близько 300 грн.
"Мушу зазначити, що розбій - це злочин проти власності, і це важливо. Тобто умисел і кожного конкретно, і групи мав бути саме заволодіти майном", - пише адвокат Стерненка у іншій справі Віталій Коломієць.
"Виходить так, що чотири людини витратили на бензин гривень 500, катаючи якогось сєпара, лише з тією метою, щоб забрати в нього 300 грн", - додає юрист.
"І ще, якщо "потерпілий" скаржився на викрадення і численні садна на сідницях, то чому п'ять років ховався від суду (поки не минули строки по цій статті про викрадення)?" - запитує Коломієць.
До чого тут політика
Зрештою, сам Сергій Стерненко вважає справу проти себе сфабрикованою і політичною.
У тому, що вирок став саме таким, він вбачає тиск з боку генерального прокурора Ірини Венедіктової, заступника Офісу президента Олега Татарова та мера Одеси Геннадія Труханова, яких "покриває" президент Зеленський.
Політичний присмак до справи привносить і пильна увага зі сторони юриста Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова - він давно називає Стерненка "злочинцем і вбивцею", та анонсує вироки по інших справах для нього.
Загалом суди розглядають ще кілька справ проти Стерненка - його обвинувачують у заворушеннях в Одесі, причетності до наркоторгівлі та згаданому вбивстві нападника під час самооборони.
За словами ще одного адвоката Сергія Стерненка (у справі про самооборону) Масі Найєма, у опонентів не вийшло посадити його за звинуваченнями про вбивство, тому вони звернулися до старої справи про викрадення.
"Сталося те, чого ми боялися пів року. Тому, що Сергій не на волі, - радіють проросійські сили", - заявив Масі Найєм під час акції біля Офісу президента у день вироку.
Зараз захист Стерненка готує апеляцію - це остання юридична можливість оскаржити вирок в Україні.
Самого ж його взяли під варту у залі суду й, за даними правоохоронців, зараз він перебуває в Одеському у СІЗО.
А на суботу запланована нова акція протесту проти вироку Стерненку під офісом президента Зеленського.