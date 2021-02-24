Бійня у в'язницях Еквадору: понад 70 загиблих

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Familiares de los reclusos de las cárceles afectadas se dirigieron a los centros en busca de información.

Внаслідок декількох одночасних заворушень у в'язницях Еквадору у вівторок загинули щонайменше 75 людей. Цю кількість підтвердили еквадорські чиновники, повідомляє BBC News Mundo.

Сутички відбулися у трьох тюрмах у провінціях Гуаяс, Котопаксі та Асуай, де розміщені 70% ув'язнених у країні.Директор Національної служби всебічного нагляду за людьми, позбавленими волі (SNAI) Едмундо Монкайо повідомив, що 33 в'язні загинули у тюрмі в провінції Асуай, 8 ув'язнених загинули в центрі Латакунга ( провінція Котопаксі) і 21 вбито у тюрмі в місті Гуаякіль (провінція Гуаяс).

Пізніше влада повідомила, що у тюрмі в Гуаякілі сталося ще 13 нових вбивств, загальна кількість загиблих зросла до 75.

Едмундо Монкайо вважає сутички наслідком боротьби угруповань за лідерство у кримінальному середовищі країни.

Президент Еквадору Ленін Морено у Twitter також звинуватив у вбивствах банди: "Злочинні організації здійснюють акти насильства одночасно в декількох в'язницях країни".

Він повідомив, що поліція намагається відновити контроль над тюрмами і доручив Міністерству оборони встановити блокпости навколо в'язниць.

В Еквадорі, країні з 17 млн населення, у в'язницях перебувають 38 тисяч людей.

Тюрми переповнені, і під час пандемії засудженим за незначні правопорушення зменшили покарання. Це дозволило зменшити рівень переповнення приміщень з 42% до 30%.

У грудні 2020 року під час сутичок в еквадорських тюрмах загинули 11 в'язнів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навколо бунтівних в'язниць розмістили військових

Автор фото, EPA Підпис до фото, Біля блокпостів збираються родичі в'язнів