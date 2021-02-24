Чому Amnesty International позбавила Навального статусу в'язня сумління

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила більше не називати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління.

Представники організації ухвалили таке рішення через ксенофобські висловлювання Навального 15-річної давнини. Водночас організація продовжує вважати його політв'язнем і вимагати його звільнення.

Представниця організації у Москві сказала, що деякі заяви Навального сягають "порогу пропаганди ненависті", і що Навальний досі від них не відмовився.

Amnesty International не уточнює, про які саме заяви йдеться. Але ті, хто пам'ятає його кар'єру, впевнені, що йдеться про мігрантів, коли він створив націонал-демократичний рух "Народ" і брав участь в "російських маршах" разом з радикальними націоналістами-ксенофобами.

В історії Amnesty International вже були випадки, коли відомих опозиціонерів прибирали зі списку "в'язнів сумління". Так було з борцем з апартеїдом у ПАР Нельсоном Манделою.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині від отруєння нервово-паралітичною речовиною. Його арештували одразу в аеропорті. Зараз він перебуває у в'язниці.

"Цілеспрямована кампанія"

Речник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв пояснив, що таке рішення ухвалив центральний апарат у відповідь на запити від відділень організації в різних країнах. За словами Артем'єва, у ці відділення надійшла "хвиля схожих запитів" від приватних осіб.

Прихильники Навального й інші російські опозиціонери вважають, що ці запити - щонайменше їх частину - організували люди, близькі до російської влади.

Про те, що регіональні відділення Amnesty International отримали запити про Навальний не випадково, каже і Артем'єв. Усі вони надійшли в один час і мають повторюваний лейтмотив.

Amnesty International оголосила Навального "в'язнем сумління" понад місяць тому, 17 січня, коли його заарештували в московському аеропорту після повернення з Німеччини.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зображення Нельсона Мандели на стіні

Організація зібрала в різних країнах майже 200 тисяч підписів під петицією про звільнення Навального і 19 лютого передала її в адміністрацію президента Росії.

Історія Нельсона Мандели

Amnesty International за свою історію вже відкликала титул "в'язня сумління". Так сталося, наприклад, майже 60 років тому з лідером південноафриканських борців з апартеїдом Нельсоном Манделою.

У 1962 році, коли Манделу вперше засудили за звинуваченням в закликах до страйків, Amnesty визнала його "в'язнем сумління".

Але через два роки, коли Мандела отримав другий вирок - за диверсії і збройну боротьбу з урядом, - організація після бурхливих дебатів вирішила більше не вважати його таким.

"В'язні сумління - це ті, хто не вдається до насильства і не виправдовує його", - йдеться в описі цієї історії на сайті Amnesty.