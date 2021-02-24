В Італії у море змило сотні трун
Сотні трун з людськими рештками опинилися в морі внаслідок зсуву ґрунту на північному заході Італії.
Зсув зачепив 100-літнє кладовище, розташоване на скелі курортного міста Камолья недалеко від Генуї. Він також зруйнував дві каплиці, які також змило в воду.
До місця події доправили бригади водолазів, катери берегової охорони та пожежників.
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як працівники служби порятунку в човнах виловлювали з моря близько 200 трун.
Мер міста повідомив ЗМІ, що це - "неймовірна катастрофа".
Першими на сполох забили працівники кладовища, які стали свідками обвалення.
На відео з соцмереж видно, як земля вібрує, після чого частина кладовища з'їжджає на берег.
На знімках видно кілька трун, що плавають у каламутних водах.
"Таке обвалення дуже важко виявити або передбачити", - сказав CNN Франческо Олівар, мер Камольї.
За словами регіонального експерта з цивільного захисту Джакомо Джампедроні, рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун.
Він додав, що влада заблокувала територію під кладовищем після зсуву, щоб труни не винесло в море.