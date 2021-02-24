В Італії у море змило сотні трун

Автор фото, Vigili del Fuoco

Сотні трун з людськими рештками опинилися в морі внаслідок зсуву ґрунту на північному заході Італії.

Зсув зачепив 100-літнє кладовище, розташоване на скелі курортного міста Камолья недалеко від Генуї. Він також зруйнував дві каплиці, які також змило в воду.

До місця події доправили бригади водолазів, катери берегової охорони та пожежників.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як працівники служби порятунку в човнах виловлювали з моря близько 200 трун.

Мер міста повідомив ЗМІ, що це - "неймовірна катастрофа".

Першими на сполох забили працівники кладовища, які стали свідками обвалення.

На відео з соцмереж видно, як земля вібрує, після чого частина кладовища з'їжджає на берег.

На знімках видно кілька трун, що плавають у каламутних водах.

"Таке обвалення дуже важко виявити або передбачити", - сказав CNN Франческо Олівар, мер Камольї.

За словами регіонального експерта з цивільного захисту Джакомо Джампедроні, рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун.

Він додав, що влада заблокувала територію під кладовищем після зсуву, щоб труни не винесло в море.