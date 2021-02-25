Чому Індія - серед лідерів на ринку вакцин у світі та в Україні

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Нещодавно в Україну прибула партія із 500 тисяч доз протикоронавірусної вакцини Covishield, виробленої в Індії.

І хоча насправді ця вакцина є ліцензованим аналогом препарату, розробленого компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом, у багатьох - судячи з коментарів у соцмережах - країна походження вакцини викликає занепокоєння.

Ось кілька фактів про індійську фармакологічну індустрію і те, чи варто непокоїтися щодо ефективності тамтешніх препаратів.

Один із лідерів світового фармринку

В Індії працюють понад 3 тисячі фармкомпаній та понад 10 тисяч фармвиробництв.

За даними аудиторської компанії Deloitte, cаме індійські виробничі потужності забезпечують близько 65% світового ринку вакцин, та близько 20% ринку дженериків (аналоги оригінальних лікарських препаратів, які більше не перебувають під патентним захистом).

За обсягами поставок різноманітних медикаментів Індія наразі посідає на світовому фармринку третє місце.

Оскільки місцеві медикаменти активно експортуються в інші країни, то мають відповідати стандартам - як окремих країн-імпортерів, так і міжнародним.

У 2018-2019 роках основними імпортерами місцевої фармпродукції були США, Росія та Велика Британія (за даними India Trade Portal).

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Окрім окремих країн, індійські лікарські засоби також закуповують міжнародні органзізації - зокрема Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (UNICEF).

Serum Institute of India, на якому вироблена привезена в Україну протикоронавірусна вакцина Covishield, узагалі є найбільшим у світі виробником вакцин.

Зокрема тут виробляють препарати від дифтерії, гепатиту B, краснухи, сказу тощо. Вакцини інституту поставляють у понад 170 країн світу.

У самому Serum Institute підрахували, що близько 65% дітей у світі отримали принаймні одну дозу тієї чи іншої вакцини, виробленої ними.

Причини лідерства

Індійська фармацевтична галузь із року в рік показує стабільне зростання і постійно посилює свої позиції на світовому ринку. На це є дві основні причини.

По-перше, це дешевша, порівняно з розвиненими країнами, робоча сила.

По-друге, тут діє державна програма з підтримки фармакологічного сектору, яка передбачає, зокрема, податкові пільги для галузі.

Результат - процес виробництва медикаментів в Індії є, за деякими оцінками, на 50-60% дешевшим, ніж у США чи Європі.

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Для постачальників із інших країн це слугує можливістю закупити ті чи інші препарати за нижчою ціною. Для провідних світових фармкомпаній - скористатися місцевими виробничими потужностями.

Серед компаній, які мають виробництва в Індії, - Pfizer (CША), Novartis (Швейцарія), AstraZeneca (Велика Британія) та низка інших.

У подальшому роль індійської фарміндустрії у світі, прогнозують фахівці, буде лише посилюватися.

Що в Україні

Індійська продукція є важливою і для українського фармринку. За даними дослідження "Фармацевтика України 2020", яке проводилося за підтримки компанії "Дарниця", Індія є одним із основних іноземних постачальників медикаментів.

Перша п'ятірка країн-експортерів виглядає так: Німеччина, Індія, Франція, Італія та Словенія.

Після анонсу появи в Україні індійської протикоронавірусної вакцини під мало кому відомою назвою Covishield у значної кількості українців виникли побоювання щодо її ефективності.

Проте насправді Covishield - це ніщо інше, як аналог вакцини, створеної компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом. Розробники уклали із Serum Institute ліцензійну угоду на її виробництво.

Цю вакцину вже експортували, зокрема, в Бангладеш, Непал та М'янму. За повідомленнями ЗМІ, найближчим часом Covishield також мають відправити до Канади.

Індійська вакцина також є в переліку дозволених препаратів на сайті Всесвітньої організації здоров'я.

Заявлена ефективність препарату - 63%.