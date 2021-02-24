Під час ремонту в іспанському барі знайшли лазню 12 століття

Автор фото, AFP via Getty Images

Під час ремонтних робіт в одному з барів Севільї робітники виявили добре збережену лазню 12 століття, оздоблену фресками.

Знахідка була "повною несподіванкою", розповів археолог Альваро Хіменез.

Фахівці кажуть, що у хаммамі, збудованому за часів халіфату Альмохадів, збереглося більше елементів орнаменту, ніж в усіх інших лазнях, які виявляли на Піренейському півострові.

Під час робіт на стелі приміщення також виявили багато зіркоподібних отворів.

Вони були приховані під шаром штукатурки.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Загалом на стелі знайшли 88 отворів у формі зірок

Автор фото, AFP via Getty Images

Автор фото, AFP via Getty Images

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Бар розташований у самому центрі Севільї

"Для нас, власників, це був приємний сюрприз. Звісно, знадобилося чимало зусиль, бо, як ви можете здогадатися, усе це коштує достатньо дорого. Але ми пишаємося тим, де ми перебуваємо і що знайшли", - каже один із власників бару.

Як з'ясувалося, у 1920 роках реконструкцію будівлі проводив архітектор Вісенте Травор, який і розпорядився приховати цінні історичні елементи інтер'єру.

Будівля, в якій раніше розташовувалася лазня, була зведена, коли цією територією правили халіфи з династії Альмохадів.

У 13 столітті її завоював король Кастилії Фернандо III.

...