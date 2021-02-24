На мільярди доларів. У Німеччині та Бельгії вилучили найбільшу в історії Європи партію кокаїну

Автор фото, Reuters

Німеччина та Бельгія вилучили рекордну партію кокаїну вагою 23 тонни - найбільшу в історії Європи. Можновладці кажуть, що її вартість складає мільярди доларів.

Спершу в рамках операції німецькі правоохоронці виявили 16 тонн наркотиків у п'яти контейнерах, що прибули до порту Гамбурга з Парагваю.

Згодом партію на ще 7,2 тонн знайшли у порту Антверпена в Бельгії.

Усі наркотики, за даними представників влади, прямували до одного пункту призначення в Нідерландах.

Тамтешня поліція також затримала 28-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до оборудки.

Кокаїн, виявлений у Габмбургу, був схований у банках з-під шпаклівки. У тих, що були ближче до дверей контейнерів, дійсно був цей ремонтний матеріал, але коли правоохоронці вирішили перевірити інші, то знайшли наркотики.

Загалом таких банок із кокаїном було близько 1 700.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Контейнер, знайдений в Антверпені, натомість був заповнений дерев'яними блоками.

"Це найбільша кількість кокаїну, яку коли-небудь конфісковували в Європі. І одна з найбільших конфіскацій у світі", - заявили в німецькій митниці.

"Ми оцінюємо вуличну вартість цих наркотиків у суму від 1,8 до 4,2 мільярда доларів".

Автор фото, Reuters

Гамбург - третій за розміром порт Європи і найбільший порт у Німеччині.

Парагвай упродовж багатьох років є ключовою країною, з якої наркотики відправляють на європейський континент.

Минулого року на шляху до Європи було перехоплено загалом 102 тонни кокаїну.