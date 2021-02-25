На Донбасі схопили російського військового - штаб ООС

Автор фото, ШТАБ ООС

Неподалік Чермалика Донецької області на українських позиціях затримали "військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації".

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до повідомлення, під час затримання противник наніс українському військовому легке поранення холодною зброєю.

"У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта", - йдеться в повідомленні.

Загалом штаб ООС повідомив про шість порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань за останню добу.

Журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook написав, що інцидент мав місце 24 лютого о 13.55.

"Найманець кинувся на нашого солдата та зумів порізати йому щоку ножем. У відповідь солдат вистрілив, куля влучила в тулуб", - повідомив він з посиланням на свої джерела.

Пораненого, за інформацією журналіста, відправили до шпиталю.

Представники так званих ДНР та ЛНР, а також Росія цей інцидент поки що не коментували і не підтверджували.