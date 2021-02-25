Чоловік вижив після 14 годин в океані. Його врятувало морське сміття

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52-річний Відам Перевертилов впав за борт вантажного судна в Тихий океан та провів там 14 годин.

Чоловік не мав рятувального жилета, тож вирішив підплисти до "чорної точки" за кілька кілометрів. Виявилося, що це був рибальський буй, чоловік вхопився за нього і так врятувався.

"Він виглядав майже на 20 років старшим і дуже втомленим, але він був живим", - сказав його син Марат новозеландському сайту новин Stuff.

Перевертилов - головний інженер з Литви. Він працював в компанії Silver Supporter, яка здійснювала рейси між новозеландським портом Тауранга та британською заморською територією Піткерн.

У машинному відділенні чоловік відчув "жар і запаморочення", сказав його син. Він вийшов на палубу, щоб оговтатися близько 04:00 ранку 16 лютого, а тоді впав у воду.

Намагаючись утриматися на плаву, поки сонце не зійшло, Перевертилов помітив на горизонті чорну плямку і вирішив поплисти до неї.

"Він не був закріплений, це був просто шматок морського сміття", - сказав Марат про занедбаний буй.

Екіпажу корабля знадобилося близько шести годин, щоб помітити, що їхній інженер зник, тоді капітан розвернув корабель.

Коли Перевертилов нарешті побачив свій корабель на горизонті, він махнув рукою і покликав. Примітно, що один із пасажирів корабля почув "слабкий, людський крик". Тож інженера врятували.

"Його воля до життя була сильною... Я, напевно, одразу б потонув, але він завжди підтримував хорошу форму і тому, я думаю, він зумів вижити", - сказав Марат.