"Спроба перевороту". У Вірменії конфлікт між прем'єром та військовими

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Генштаб збройних сил Вірменії зажадав відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна та уряду. Сам прем'єр назвав заяву військових спробою перевороту і відправив у відставку начальника генштабу Оніка Гаспаряна.

Як наголошується в заяві, військових обурило звільнення першого заступника начальника генерального штабу Тирана Хачатряна, про яке стало відомо напередодні.

ЗМІ повідомляли, що Хачатрян нібито висміяв слова глави уряду про російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

Пашинян в інтерв'ю виданню 1in.am розкритикував російські комплекси, заявивши, що вони погано проявили себе під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху восени минулого року.

Відповідно до заяви генштабу, рішення про звільнення Хачатряна ухвалили "з недалекоглядних та необґрунтованих причин" і "без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменія".

"Прем'єр-міністр та уряд Вірменії відтепер не в змозі ухвалювати адекватні рішення в цій кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації", - йдеться в заяві, поширеній у четвер.

Сам Пашинян назвав заяву армії "спробою військового перевороту" і повідомив про звільнення голови генштабу.

"Всіх наших прихильників просто зараз запрошую на площу Республіки. Скоро звернуся до суспільства в прямому ефірі", - написав Пашинян в своєму Facebook.

Пізніше Пашинян випустив відеозвернення, в якому повідомив, що заяву генштабу опублікували вже після того, як він підписав документи про відставку начальника генштабу і його заступника.

Міноборони Вірменії поки що не коментувало заяву генштабу.