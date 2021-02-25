У Парижі виставили картину Ван Гога, яку майже ніхто не бачив

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У часи, коли була створена ця картина, Монмартр був сільським передмістям Парижа

У Парижі вперше виставили для широкої публіки картину Ван Гога, яка завжди була в приватних колекціях і тому залишалась переважно невідомою для критиків і пошановувачів творчості художника.

Полотно під назвою "Вулична сцена на Монмартрі" була створена в 1887 році, і відтоді нею володіли члени однієї родини. Однак тепер її виставили на продаж, картину покажуть у відділеннях аукціонного дому Sotheby's в Парижі, Амстердамі та Гонконзі. Аукціон відбудеться 25 березня, експерти очікують вторгувати за картину до 8 млн євро.

Експерт з творчості Ван Гога Мартін Бейлі сказав ВВС, що тепер "вперше з'явилась можливість добре її роздивитись". Раніше з картини робили невеликі репродукції, часто чорно-білі, але вона залишалась практично невідомою.

"Вражає, що ця картина Ван Гога була захована практично з моменту, як зійшла з мольберта художника, - каже Бейлі. - Вона завжди була в приватних колекціях, тому на неї дивились тільки власники та їхні друзі".

"Ця картина цікава тим, що демонструє момент переходу між голландським періодом Ван Гога, коли він користувався темними, землистими тонами, та яскравими роботами часів Провансу. У Парижі він відкрив для себе імпресіоністів, і це підштовхнуло його до експериментів з кольором", - пояснює експерт.

Сільський район

Ван Гог створив "вуличну сцену на Монмартрі" в часи, коли він жив зі своїм братом Тео у 1886-87 роках неподалік від вулиці, зображеної на полотні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вуличну сцену на Монмартрі" продадуть 25 березня

Очікувана ціна у 8 млн євро - трохи нижча, ніж вартість деяких інших робіт художника. За словами Бейлі, картини, написані в його прованський період, цінуються вище.

"Але до останнього удару молотка не можна точно передбачити, що саме відбудеться на аукціоні, - каже експерт. Зараз до Ван Гога є великий інтерес на Далекому Сході, тож ринок його творів справді глобальний".

В аукціонному домі Sotheby's заявили: "Поява на ринку твору такого високого калібру та ще й з такої важливої серії - це без сумніву дуже значна подія".

У часи, коли було створено цей твір, Монмартр був значною мірою сільським передмістям Парижа. На картині зображено млин, перед яким прогулюються місцеві жителі. Одна з головних пам'яток сучасного Монмартру, славнозвісна базиліка Сакре-Кер, на той момент лише будувалася.

У 1888 році Ван Гог переїхав з Парижа на південь Франції, він помер неподалік від французької столиці в липні 1890 року.