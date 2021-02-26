Самець і самка в одному тілі. У США знайшли рідкісного птаха

Джорджина Раннард

BBC News

Автор фото, Jamie Hill

У США виявили рідкісного птаха, який генетично напівсамка-напівсамець.

Таких особин вчені називають гінандроморфами.

Двостатевого червоного кардинала сфотографував орнітолог з Пенсильванії.

Кардинали-самці - яскраво-червоні, а самки - блідо-коричневі. Це і дозволило припустити, що цей птах поєднує в собі чоловічі та жіночі статеві ознаки.

На думку вчених, гінандроморфізм не є чимось незвичайним, але трапляється дуже рідко.

Автор фото, Jamie Hill

Це була "унікальна зустріч на мільйон", сказав ВВС 69-річний орнітолог Джеймі Гілл.

Його подруга розповіла, що побачила "незвичайного птаха" біля годівниць на задньому дворі свого будинку.

Спочатку Гілл подумав, що у птаха лейкізм - втрата пігментації.Але, побачивши фото з мобільного телефону, запідозрив, що у нього так званий білатеральний гінандроморфізм.

Автор фото, Jamie Hill

Він вирушив до місця, де був помічений кардинал, і протягом години фотографував незвичайного птаха.

"Після зйомки у мене серце вилітало з грудей, поки я не повернувся додому і не обробив цифрові знімки, щоб побачити, що вийшло", - каже Гілл.

"Майже двадцять років я шукав дятла з дзьобом зі слонової кістки, якого вважають вимерлим. Тому спіймати в об'єктив такий рідкісний екземпляр було майже так само захопливо, як знайти дятла", - ділиться враженнями він.

Автор фото, Jamie Hill Підпис до фото, Джеймі Гілл спостерігає за птахами вже 48 років

Птахи-напівсамки-напівсамці - дуже рідкісне явище, пояснює професор Браян Пір з Університету Західного Іллінойсу, який досліджує червоних кардіналів-гінандроморфів у США.

Але, додає він, у деяких видів це явище може залишитись непоміченим.

Автор фото, Jamie Hill

"Білатеральний гінандроморфізм є результатом неправильного розподілу статевих хромосом, - каже він. - У таких тварин або групи клітин, або тканини, або органи мають набір хромосом, характерний для різних статей".

Професор Пір зазначає, що червоні кардинали часто прилітають до годівниць у Північній Америці. А оскільки самець і самка дуже різні на вигляд, то виявити гінандроморфа доволі просто.