Розкрили викрадення депутата від "Слуги народу". Підозрюють ексміністра транспорту

Автор фото, УНІАН

Прокуратура разом з СБУ розкрила викрадення колишнього екскерівника "Нафтогазвидобування", а нині депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олега Семінського.

Про розкриття резонансного злочину йдеться на сайті Офісу генерального прокурора. Джерело BBC News Україна повідомило, що йдеться саме про Семінського.

За даними слідства, на початку 2012 року його викрали та більше трьох років "утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн доларів".

Правоохоронні органи повідомили про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору. За словами співрозмовника BBC News Україна, йдеться про колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського.

Автор фото, УНІАН

"До скоєння злочинів він залучив декілька осіб, в тому числі представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами", - повідомляє ОГПУ.

Щоб розкрити злочин дев'ятирічної давнини, на території України провели понад 40 обшуків.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомили BBC News Україна у ОГПУ, прокуратура буде подавати клопотання до суду, щоб усіх підозрюваних заарештували.

Хто такі Семінський та Рудьковський?

Олег Семінський багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України "Нафтогазвидобування", співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич.

Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.

У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.

У 2019 році Семінський пройшов у парламент від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в Чернігові.

Микола Рудьковський - окрім бізнесу брав активну участь в політичному житті країни. В 2006-2007 роках він був міністром транспорту і зв'язку. У 2012-2014 роках - депутатом Верховної ради від фракції Партії регіонів (після Євромайдану позафракційний).

Багато років був членом Соціалістичної партії України, у 2013 році - очолив цю політсилу.

З вересня 2018 року Микола Рудьковський перебуває у Москві. Там його затримали за звинуваченням у нападі на російське посольство в Києві у 2014 році.

У 2019 році його засудили до двох років позбавлення волі.

За інформацією BBC News Україна, Рудьковському також повідомили про підозру "у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом".