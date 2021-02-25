Запуск нового каналу замість ZIK, 112 та NewsOne. Що відомо

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Журналісти телеканалів ZIK, Newsone та 112 телеканалу, які вимкнули через запроваджені 2 лютого санкції, створили нову компанію і отримали контроль над телеканалом "Перший незалежний", на базі якого можуть відновити свою діяльність.

Згідно з даними Державного реєстру, 18 лютого співзасновниками нового ТОВ "Медіахолдинг Новини" стали 100 людей, кожен з яких зробив внесок по одній гривні. Уповноваженим представником нової компанії вказаний гендиректор телеканалу 112 Єгор Бенкендорф, а керівником Віктор Фролов.

Серед 100 співзасновників є відомі телеведучі В'ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Денис Жарких, а також блогер Руслан Коцаба.

24 лютого новий "Медіахолдинг Новини" встановив контроль над компанією-власником каналу "Перший незалежний".

Створення нового ТОВ прокоментував у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - зазначив міністр.

У коментарі ВВС Віктор Медведчук заперечив причетність до цих трьох телеканалів.

"Схоже на те, що Медведчук і КО шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте скільки нових ТОВок на 100 грн не роби - суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої діяльності", - додав Ткаченко.

Новий "Медіахолдинг Новини" придбав телеканал у Львові

Нове ТОВ "Медіахолдинг Новини", згідно з даними Державного реєстру, вже встигло отримати контроль над телеканалом "Перший незалежний", яким володіє ТОВ "Тайм Медіа".

У Facebook 25 лютого з'явилася заява колективу львівського телеканалу NTA із засудженням дій власного директора Романа Любицького, який, за словами співробітників, продав телеканал "Перший незалежний" новому ТОВ "Медіахолдинг Новини".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Ткаченко пообіцяв "увагу з боку держави" до нового ТОВ "Медіахолдинг Новини"

"Колектив телеканалу NTA засуджує рішення директора ПП "НТА-НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО" Романа Любицького продати власний телеканал "Перший Незалежний" ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГУ НОВИНИ", яке 18 лютого створили 100 працівників "каналів Медведчука". Ця інформація стала для нас повною несподіванкою", - йдеться в заяві.

Журналісти вимагають відсторонення Любицького з посади.

"Виявляється телебордель Медведчука перероджується на частотах одного зі львівських телеканалів "Перший незалежний". Ним донедавна володіли люди, пов'язані зі спонсором партії "Свобода" "Пупсом". Але тепер в каналу змінився власник", - повідомив у Telegram колишній журналіст та депутат Сергій Лещенко.

"Пупсом" у ЗМІ часто називають колишнього депутата від ВО "Свобода" Ігоря Кривецького.

Сам Роман Любицький у розмові з "Детектором медіа" заявив, що не мав жодного відношення до продажу "Першого незалежного" новому ТОВ "Медіахолдинг новини".

"Я не мав жодного відношення до продажу каналу цій ТОВ. Я думаю, зараз відбудуться загальні збори нових власників, і вони призначать нового гендиректора - ніхто мене тримати там не буде. Я гарантую, що мене там не буде - це пов'язано з моєю політичною позицією, моєю позицією громадянина", - заявив Любицький.

Він заперечив будь-який зв'язок з екснардепом від ВО "Свобода" Ігорем Кривецьким та вплив ВО "Свобода" на продаж каналу "Перший незалежний".

Втім, львівська міська організація ВО "Свобода" повідомила у Facebook про виключення Любицького зі своїх лав "за дії, які можуть нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії".

"Детектор медіа" з посиланням на власні джерела пише, що новий телеканал за участі співробітників ZIK, 112 та NewsOne на базі "Першого незалежного" запрацює з квітня 2021 року.

Що кажуть представники нового медіахолдингу

BBC News Україна зверталася за коментарями до кількох людей, які стали співзасновниками ТОВ "Медіахолдинг Новини", зокрема, до Єгора Бенкендорфа. Втім, вони або відмовилися дати коментар, або не відповіли на повідомлення.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Єгор Бенкендорф не відповів на питання BBC News Україна щодо діяльності нового ТОВ "Медіахолдинг Новини"

Що кажуть медіаексперти

BBC News Україна поцікавилося у голови та шеф-редакторки порталу "Детектор медіа" Наталії Лигачової, з якою метою журналісти вимкнених телеканалів створили нове ТОВ "Медіахолдинг Новини".

"По-перше, якщо вони продовжують вперто працювати на проросійську пропаганду, то це вже не журналісти", - зазначила вона.

"Хтось, можливо, поділяє ідеї, думки, погляди власників і топменеджерів каналів, комусь це вигідно з матеріальної точки зору. Я думаю, що обличчя та менеджери, такі як Єгор Бенкендорф, як ведучі телеканалів, отримують дуже неринкову платню, яка набагато вища, ніж більшість отримує. Можуть бути різні мотиви, але я вважаю, що це погано для журналістської спільноти", - вважає Наталія Лигачова.

На думку медіаекспертки, серед українських журналістів не склався механізм ставлення до таких вчинків.

Наталія Лигачова також підтримала думку деяких експертів, що санкції можна застосувати безпосередньо до співробітників медіа, які поширюють пропаганду.

Зокрема, експерт із стратегічних і кризових комунікацій, член наглядової ради НСТУ Олексій Харченко у коментарі BBC News Україна зазначив, що, теоретично, згідно з нормою закону "Про боротьбу з тероризмом", співробітники каналів, отримуючи гроші з РФ, також могли б стати об'єктом санкції.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Серед співзасновників нового ТОВ "Медіахолдинг Новини" блогер Руслан Коцаба

Зеленський проти медіахолдингу Медведчука

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Санкції щодо пана Козака передбачають зокрема блокування його активів, торгівельних операцій і виведення капіталів за межі України.

Вони діятимуть упродовж п'яти років.

Санкції ж щодо пов'язаних із ним компаній призвели до того, що телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne" за кілька годин після указу припинили виходити ефір. Але мовлять на Youtube.

"Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії", - повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель.

Автор фото, ОПЗЖ Підпис до фото, Тарас Козак поряд з Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем

Сам Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука, незабаром після публікації указу президента назвав це рішення очевидним фактом цензури.

"Я розцінюю такі дії РНБО як політичну розправу з боку президента Зеленського. Президент просто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили "Слуга народу", яка посідає вже 4-те місце в списку, тоді як "Опозиційна платформа - За життя", яку я представляю, вже тривалий час лідирує в рейтингу симпатій українців", - заявив Козак.

Рішення РНБО він назвав незаконним і закликав владу припинити тиск на ЗМІ.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти самого Віктора Медведчука.