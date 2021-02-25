Суд заблокував доступ до RBC.ru, LiveJournal і ще понад 400 сайтів

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Голосіївський районний суд Києва зобов'язав українських провайдерів заблокувати доступ до понад 400 сайтів. Серед них є, зокрема, сайти російського видання "РБК" та платформи для ведення блогів LiveJournal.

Повний перелік ресурсів, які підлягають блокуванню, оприлюднений на сайті Національної комісії, регулює сферу звʼязку та інформатизації.

У повідомленні йдеться, що рішення пов'язано з ознаками порушення статті Кримінального кодексу про шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Сам список сайтів дуже різношерстний. У ньому є, приміром, низка маловідомих новинних ресурсів (як з російськими, так і українськими доменами), сайти, пов'язані із криптовалютною тематикою, та деякі інші.

Найвідоміші ресурси, що є в переліку, - сайти російського видання "РБК" та сайт LiveJournal ("Живого Журналу").

Також під заборону потрапив сайт Github - популярний в усьому світі ресурс для розробників та IT-спеціалістів.

Деталей, як саме ті чи інші ресурси причетні до шахрайства, на сайті Нацкомісії не наводять.

При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уже розкритикував рішення у своєму телеграм-каналі: "Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist".

За його словами, незабаром спільну заяву з цього приводу оприлюднять Мінцифри, МВС та Мінінформполітики.

Агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що поліція та прокуратура вже готують апеляцію на рішення Голосіївського райсуду.

"Питання щодо адекватності окремих представників Феміди"

Невдоволення рішенням суду висловив і заступник очільника МВС Антон Геращенко, який у своєму фейсбуці пояснив, що саме сталося.

"Є такий громадянин - Олександр Пан. Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами. 17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії", - пише Геращенко.

За його словами, поліція після реформи кримінально-процесуального законодавства зобов'язана за статтею реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення.

"Після чого, увага, стежте за спритністю рук, Олександр Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали. Автоматична система розподілу справ [...] розподіляє справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк. Суддя Плахотнюк 04 лютого 2021 року виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О. Пана, тобто - "знаряддям злочину", та накладає на них арешт".

За словами Геращенка, "залишається велике питання щодо адекватності окремих представників Феміди, які готові піддаватися тиску різних шахраїв і виносити свавільні та необґрунтовані рішення Іменем України".

Заступник очільника МВС також заявив, що з Олександром Паном проведуть "окрему розмову".