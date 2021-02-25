"Військовий переворот" у Вірменії. Опозиція ставить намети, Пашинян закликає розходитися

Автор фото, Reuters

Опозиція, яка вимагає відставки керівника уряду Вірменії Нікола Пашиняна розклала намети у Єревані. Це відбулось на фоні спроби "військового перевороту" проти керівника країни.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів ходу своїх прихильників і звільнив голову генерального штабу Оніка Гаспаряна, який виступив проти нього.

Для того, аби указ набув чинності, його ще має підписати президент Армен Саркісян, але він свого рішення поки що не оголосив.

"Ми припиняємо нашу акцію і пропонуємо опозиції також припинити свою акцію. Запрошуємо їх на обговорення питання подальших дій", - сказав Пашинян.

Але натхненна виступом військових опозиція не має наміру розходитися - протестувальники перекрили проспект Маршала Баграмяна, де розташована резиденція прем'єра і будівля парламенту.

Вони обіцяють не йти звідти аж до відставки Пашиняна.

Протестувальники встановлюють намети на площі перед парламентом. Вони відмовляються вести діалог про будь-що, окрім відставки уряду.

Лідери опозиції також сформували делегацію для зустрічі з президентом країни і вимагають парламент зібрати позачергове засідання.

Але більшість в парламенті - лояльна Пашиняну фракція, і депутати висловили прем'єру свою підтримку.

За словами Пашиняна, він уже провів телефонну розмову з президентом і повторив свою позицію: або президент підписує указ про відставку голови генштабу, або той сам йде у відставку.

"Я не дозволю, щоб він вивів армію проти народу", - каже Пашинян.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пашинян прийшов до своїх прихильників у Єревані

Раніше Пашинян, виступаючи перед прихильниками в центрі Єревана, заявив, що ситуація в країні напружена, але контрольована. А збройні сили підкоряються народу та очільнику уряду.

Політична криза у Вірменії розпочалася зранку в четвер - після того, як генеральний штаб став вимагати відставки Пашиняна.

Військових обурило звільнення першого заступника начальника генерального штабу Тирана Хачатряна, про яке стало відомо напередодні.

ЗМІ писали, що Хачатрян нібито висміяв слова Пашиняна про російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

Пашинян в інтерв'ю виданню 1in.am розкритикував російські комплекси, заявивши, що вони погано проявили себе під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху восени минулого року.

Відповідно до заяви генштабу, рішення про звільнення Хачатряна ухвалили "з недалекоглядних та необґрунтованих причин" і "без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменія".

"Прем'єр-міністр та уряд Вірменії відтепер не в змозі ухвалювати адекватні рішення в цій кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації", - йдеться в заяві генштабу, поширеній у четвер.

Міністерство оборони Вірменії своєю чергою заявило, що не має наміру втручатися в політичні процеси в країні.

"Збройні сили Вірменії повноцінно здійснюють охорону кордонів республіки і забезпечують безпеку. Армія - аполітична структура, і неприпустимими є будь-які спроби втягувати її в політичні процеси".