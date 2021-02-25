Зеленський призначив Маркарову. Що відомо про першу жінку-посла в США

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Оксана Маркарова два роки очолювала Міністерство фінансів України

Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Раніше експерти вказували, що пані Маркарова має дуже гарні стосунки з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначив президент, її кандидатура має три ключові переваги: "патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США".

"Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США", - сказав Зеленський.

Серед цілей, які президент поставив перед пані Маркаровою, - налагодження ефективного діалогу з адміністрацією Джо Байдена та зміцнення двопартійної підтримки України.

Також Зеленський згадав про залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму.

Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

"Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ", - також зазначив президент.

"Впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю".

Кандидатуру Маркарової на посаду нового посла України в США ще в листопаді висунув голова МЗС Дмитро Кулеба.

Він заявляв, що роботою тодішнього посла, Володимира Єльченка, МЗС задоволене, але "принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував".

Хто така Оксана Маркарова?

44-річна Оксана Маркарова перейшла на державну службу 2015 року, а до того працювала у приватному секторі.

Вона має українську та закордонну освіту.

З березня 2015 по квітень 2016 вона була заступником міністра фінансів та керувала апаратом за часів керівництва Наталії Яресько.

З 2016 року вона отримала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій.

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Вона була членом наглядових рад державних банків "Ощадбанк", "Ексімбанк", "Укргазбанк" та "Приватбанк".

З червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до березня 2020 року Маркарова працювала міністром фінансів за двох урядів — Гройсмана та Гончарука

Після призначення нового уряду Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.

В Україні в 1999 році вона отримала ступінь магістра екології "Києво-Могилянської академії".

Після цього у 2001 році здобула ступінь магістра у галузі публічних фінансів та торгівлі університету Індіани у США.

В її офіційній біографії вказано, що Оксана Маркарова у минулому працювала в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc, а потім була радником з економічної політики та менеджером із зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital).

У 2000 році в США вона проходила практику в Світовому банку, працюючи в групі банків та фінансових ринків регіону Європи та центральної Азії.

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До роботи в уряді вона 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ.

Оксана Маркарова є членом дорадчої ради "Києво-Могилянської академії", входить у "Коло Друзів" Українського католицького університету.

Вона також має професійну ліцензію з торгівлі цінними паперами, управління активами та члена Ради недержавних пенсійних фондів.

Пані Маркарова одружена та має чотирьох дітей. Її чоловік - відомий банкір та бізнесмен Данило Волинець.