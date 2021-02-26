Україна очікує на гроші МВФ до літа
Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей із МВФ щодо надання нового траншу кредиту вже до початку літа.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.
Інформацію про те, що Україна розраховує у червні отримати транш у 700 млн доларів підтвердив співрозмовник ВВС News Україна в уряді. Там хочуть отримати Staff-Level Agreement з фондом вже у травні.
"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа", - каже пан Милованов.
За його словами, частину своїх зобов'язань, які є умовами надання нового траншу, Україна ще має виконати.
"Достатньо багато (зобов'язань - Ред.). Є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного суду".
"Щодо тих проєктів, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що в МВФ позиція теж міняється. Наприклад, у вересні в них з одного питання була одна позиція, а зараз вона в тому самому напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою", - розповів Милованов про хід переговорів із фондом.
У середині лютого 2021-го з'ясувалося, що новий транш кредиту від МВФ, на який розраховував Київ, Україна не отримає - принаймні поки що. Причина - недостатній прогрес у втілення обіцяних Києвом реформ.
Проте, як запевнили BBC News Україна джерела в уряді, нагальної потреби в цьому транші на 700 мільйонів доларів наразі немає. Водночас він може знадобитися ближче до осені - саме на цей час припадає пік виплат за боргами.
Гроші МВФ у червні, як каже співрозмовник в уряді, є дуже важливими, щоб отримати макрофінансову допомсогу ЄС у 600 млн євро на початку осені. Без співпраці з МВФ ЄС грошей також не надасть.
5 ключових вимог
МВФ, кажуть джерела, досі чекає на виконання Києвом п'яти ключових умов. Серед них - реформування Вищої Ради правосуддя, зокрема створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад.
Перемовини точаться щодо того, чи матимуть західні експерти (3 з 6 членів комісії) право вето в разі, якщо голоси за ту чи іншу кандидатуру розділяться навпіл.
Друге ключове питання - законодавче унормування діяльності НАБУ та процедура призначення голови бюро після рішення КС.
Каменем спотикання тут так само є право вето з боку міжнародних експертів під час відбору. Це для західних партнерів, кажуть в уряді, важливіше, ніж збереження Артема Ситника.
Третьою вимогою є повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування статків чиновників.
Для отримання грошей Верховна Рада має встигнути схвалити усі необхідні закони в цілому.
Також МВФ наполягає на поверненні до ринкових цін на газ для населення, як це передбачає ухвалений в Україні закон.
Він працює з 2015 року і передбачав поступовий перехід усіх споживачів в на ринкову ціну. Проте у січні уряд в ручному режимі тимчасово встановив граничну ціну на газ.
МВФ, кажуть в уряді, вимагає гарантій, що таких кроків з боку української влади більше не буде.
П'ятою ключовою вимогою МВФ, кажуть в уряді, є макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.