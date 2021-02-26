Україна очікує на гроші МВФ до літа

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Директорка МВФ Крісталіна Георгієва та президента України

Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей із МВФ щодо надання нового траншу кредиту вже до початку літа.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Інформацію про те, що Україна розраховує у червні отримати транш у 700 млн доларів підтвердив співрозмовник ВВС News Україна в уряді. Там хочуть отримати Staff-Level Agreement з фондом вже у травні.

"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа", - каже пан Милованов.

За його словами, частину своїх зобов'язань, які є умовами надання нового траншу, Україна ще має виконати.

"Достатньо багато (зобов'язань - Ред.). Є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного суду".

"Щодо тих проєктів, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що в МВФ позиція теж міняється. Наприклад, у вересні в них з одного питання була одна позиція, а зараз вона в тому самому напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою", - розповів Милованов про хід переговорів із фондом.

У середині лютого 2021-го з'ясувалося, що новий транш кредиту від МВФ, на який розраховував Київ, Україна не отримає - принаймні поки що. Причина - недостатній прогрес у втілення обіцяних Києвом реформ.

Автор фото, Unian

Проте, як запевнили BBC News Україна джерела в уряді, нагальної потреби в цьому транші на 700 мільйонів доларів наразі немає. Водночас він може знадобитися ближче до осені - саме на цей час припадає пік виплат за боргами.

Гроші МВФ у червні, як каже співрозмовник в уряді, є дуже важливими, щоб отримати макрофінансову допомсогу ЄС у 600 млн євро на початку осені. Без співпраці з МВФ ЄС грошей також не надасть.

5 ключових вимог

МВФ, кажуть джерела, досі чекає на виконання Києвом п'яти ключових умов. Серед них - реформування Вищої Ради правосуддя, зокрема створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад.

Перемовини точаться щодо того, чи матимуть західні експерти (3 з 6 членів комісії) право вето в разі, якщо голоси за ту чи іншу кандидатуру розділяться навпіл.

Друге ключове питання - законодавче унормування діяльності НАБУ та процедура призначення голови бюро після рішення КС.

Каменем спотикання тут так само є право вето з боку міжнародних експертів під час відбору. Це для західних партнерів, кажуть в уряді, важливіше, ніж збереження Артема Ситника.

Третьою вимогою є повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування статків чиновників.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Артем Ситник і незалежність НАБУ - одна з ключових тем для дискусій щодо співпраці з МВФ

Для отримання грошей Верховна Рада має встигнути схвалити усі необхідні закони в цілому.

Також МВФ наполягає на поверненні до ринкових цін на газ для населення, як це передбачає ухвалений в Україні закон.

Він працює з 2015 року і передбачав поступовий перехід усіх споживачів в на ринкову ціну. Проте у січні уряд в ручному режимі тимчасово встановив граничну ціну на газ.

МВФ, кажуть в уряді, вимагає гарантій, що таких кроків з боку української влади більше не буде.

П'ятою ключовою вимогою МВФ, кажуть в уряді, є макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.