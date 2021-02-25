Відомого блек-металіста з Behemoth можуть посадити за "богохульство"

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Лідерові польської блек-метал групи Behemoth Адамові Дарскі, відомому як Нергал, загрожує в'язниця через звинувачення у богохульстві.

Усе через фото, яке він оприлюднив у фейсбуці ще восени 2019 року: на знімку він ногою наступає на зображення Діви Марії.

Звинувачення проти музиканта висунули консервативні організації "Ордо" і "Патріотична спілка" - на їхню думку, фото образило релігійні почуття принаймні чотирьох людей.

Нещодавно суд оштрафував Нергала на 3 340 євро за цією справою, проте музикант планує подавати апеляцію.

Подальший розгляд може призвести до його ув'язнення на термін до двох років.

Наразі лідер Behemoth запустив кампанію зі збору коштів для підтримки польських артистів, які страждають через звинувачення в богохульстві та образі почуттів вірян.

У Польщі діють одні із найжорсткіших у світі законів у цій сфері.

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Музикант звинувачує польських політиків та консервативні організації у тому, що подібними претензіями вони намагаються зруйнувати його кар'єру і встановлюють цензуру "для будь-кого, хто не відповідає архаїчним релігійним законам нашої країни".

Артистів, за його словами, затягують у суди, що потребує значних витрат з їхнього боку. Нергал каже, що пожертви допоможуть їм "дати відсіч" системі.

За кілька днів запущена ним краудфандингова кампанія вже зібрала близько 17 тисяч доларів.

"Понад 10 років я зазнавав переслідувань з боку правової системи. Час капітуляції минув", - написав музикант у своєму твіттері.

Для самого лідера Behemoth нинішні звинувачення у образі релігійних почуттів вірян - не перші.

Раніше проти нього вже подавали схожі позови - зокрема через інцидент, коли він розірвав Біблію під час одного з концертів.

У травні цього року концерт гурту Behemoth має відбутися в Києві.