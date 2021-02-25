Стрілянина і затримання. Що відбувається біля офісу "ОПЗЖ"

Автор фото, Unian

Служба безпеки України заявила, що не має жодного відношення до проведення слідчих дій в офісі партії "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше увечері депутат "ОПЗЖ" Ілля Кива поширив інформацію, що СБУ нібито проводить обшуки в офісі партії у Києві.

"Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційної платформи - За життя ". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який заарештовує людей прямо в ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу йде прийом, йде робота спецназу СБУ. В таких умовах ми нині знаходимося. Заарештовують співробітників офісу "Опозиційної платформи - За життя", - заявив Кива.

Проте у коментарі BBC News Україна пресслужба СБУ заперечила цю інформацію.

"Служба безпеки України не має відношення до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії "Опозиційна платформа - За життя", - запевняють у відомстві.

Там пояснюють, що, за попередніми даними, сьогодні мав місце конфлікт поблизу будівельного майданчика по вулиці Казимира Малевича у Києві, де представники кількох громадських рухів та організацій проводили акцію протесту проти будівництва.

"До них під'їхав мікроавтобус, в якому знаходились особи з травматичною та гладкоствольною зброєю - вони здійснили серію пострілів у протестувальників. Декільком учасникам акції були завдані ушкодження", - кажуть в СБУ.

Згодом, розповідають у відомстві, працівники поліції знайшли схожий автомобіль біля офісу партії "ОПЗЖ". І саме через це розпочали проведення там слідчих дій.

"Тобто, вони (слідчі дії - Ред.) жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеної партії", - запевняють в СБУ.

Водночас у самій "ОПЗЖ" такі пояснення не сприймають і говорять про навмисну провокацію з боку силовиків.

На їхню думку, затриманий поряд із офісом партії, був навмисно доданий в орієнтування, хоча фото свідків нібито доводять, що це зовсім не той мікроавтобус, який бачили біля будівельного майданчика.

"Ми впевнені, що наказ про обшук транспортного засобу поруч із офісом нашої політсили є нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів та прихильників політсили", - кажуть в "ОПЗЖ".

"Імпотентна "зелена" команда, яка остаточно втратила довіру та підтримку громадян, усіма силами намагається втягнути опозицію в черговий скандал. Сьогоднішні події біля офісу "ОПЗЖ" були організовані з однією метою - застосувати тиск на нашу політсилу".

За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, в мікроавтобусі, про який йдеться, правоохоронці виявили гвинтівки, ножі, пістолети, шоломи та бронежилети.

В ОПЗЖ пояснюють, що уся зброя зареєстрована, а мікроавтобус орендується охоронною фірмою.