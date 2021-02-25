Протести у Вірменії та Європа проти вакцини AstraZeneca – теленовини ВВС

У випуску:

Політична криза у Вірменії. Прем'єр Пашинян проти генштабу і заявляє про спробу військового перевороту.

Чому Європа не довіряє вакцині AstraZeneca? Попри те, що в ЄС не вистачає препаратів для щеплень і порожні центри вакцинації.

Ще одна принцеса з Арабських Еміратів намагалася втекти від батька. Подробиці справи двадцятирічної давнини.

Вірші Лесі Українки українською, англійською та французькою. Читає посол Канади в Україні до 150-річчя письменниці.