Злита "розмова з Сурковим": Медведчук розповів про роль Порошенка

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Депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук не готовий підтвердити автентичність опублікованих виданням "Цензор" записів з голосами схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Водночас він стверджує, що в 2014 році за дорученням і з відома тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

"Чи була (конкретно) така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, - звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім", - сказав Віктор Медведчук в інтерв'ю ВВС.

"Теми по електроенергії, по обміну - так, це було, і це було якраз наприкінці 2014 року", - додав він.

При цьому Медведчук зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос.

Запис, оприлюднений виданням "Цензор", ймовірно, стосується кінця 2014 року. На ньому людина з голосом, схожим на голос Медведчука, обговорює з людиною, голос якої схожий на голос Суркова, схеми постачання електроенергії в анексований Росією Крим.

Крім того, у розмові йдеться про залучення українською стороною Медведчука до переговорів щодо обміну військовополоненими на Донбасі.

Тоді помічника Путіна Владислава Суркова називали "куратором" українського напрямку в оточенні президента РФ.

Ймовірний Медведчук запитує у ймовірного Суркова, чи не заперечує він проти його участі в обміні полоненими. Ймовірний Сурков відповідає згодою і обіцяє допомогти в цій ініціативі, називаючи при цьому полонених зі збройних формувань самопроголошених "республік" своїми "підопічними".

"Наприклад, там говориться з приводу мандата (на записі "Медведчук" говорить, що отримав мандат на переговори про обмін полоненими від президента України Петра Порошенка - Ред.)", - сказав Віктор Медведчук ВВС.

"Так, дійсно мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном... І я врегулював питання, і ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", - заявив Віктор Медведчук.

У названий Медведчуком день пройшов "великий обмін" 146 українських військових на 222 бойовиків самопроголошених "республік".

Автор фото, Alexei Druzhinin Getty Images Підпис до фото, Владислава Суркова називали "куратором" українського напрямку в оточенні президента РФ

"По електроенергії теж було - він (Порошенко - Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков - Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Интер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії до України, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", - сказав Віктор Медведчук ВВС.

Медведчук додав, що в постачанні російської електроенергії до України немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і понині.

Міністр Сурков

В опублікованому "Цензорі" записі ймовірний Сурков скаржиться ймовірному Медведчуку на погане ставлення до себе з боку тодішнього президента України Петра Порошенка.

"Тебе пропонували влаштувати міністром внутрішніх справ в Україні, мені розповіли", - зі сміхом каже своєму співрозмовнику людина з голосом схожим на голос Медведчук.

"Була справа. Скажи, що я готовий", - лунає відповідь, після чого обидва співрозмовники голосно сміються.

Віктор Медведчук у відповідь на прохання ВВС прокоментувати цей момент розмови розповів, що у Петра Порошенка "були якісь особливості" у відносинах з Владиславом Сурковим.

На питання, чи міг Порошенко запропонувати Суркову зайняти пост міністра внутрішніх справ України, Медведчук сказав: "Я цього не виключаю. Може, це було жартома. Але виключити це не можна", ще раз підкресливши, що він не був особисто присутній при розмові, під час якої могла прозвучати така пропозиція.

Реакція у Києві

Запис, який опублікував "Цензор", активно коментували у київських політичних колах.

Формальний голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обставини, відображені в цьому записі, мають стати приводом для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Розмова між Медведчуком і Сурковим, запис якої опублікували сьогодні, чітко показує, що Медведчук завжди був і є залежною особою від РФ як держави-агресора. І вся поведінка Медведчука, в тому числі публічна, продиктована тільки інтересами іншої країни", - написав у своєму Facebook радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Цього політтехнолога часто називають головним спеціалістом адміністрації Володимира Зеленського з суспільних комунікацій.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили виданню "Ліга", що вважають запис "Цензора" "брудною кампанією" проти колишнього президента України і "фейком, який не має нічого спільного з реальністю".

Раніше Петро Порошенко заявляв, що співпрацював з Віктором Медведчуком вимушено - тільки з метою прискорити процес обміну полоненими з самопроголошеними "республіками" Донбасу та Росією.

Тим часом у СБУ заявили, що збираються дослідити аудіозапис розмови Медведчука і Суркова.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука. Раніше санкції запровадили проти іншого депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і проти телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Про ставлення Віктора Медведчука до санкцій, його відношення до походу його дружини в політику, а також про те, хто, на його думку, може стати наступним президентом України - читайте в інтерв'ю ВВС, яке буде опубліковано незабаром.