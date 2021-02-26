У Голлівуді зі стріляниною викрали бульдогів Леді Гаги

Автор фото, LADY GAGA / INSTAGRAM Підпис до фото, Міс Азії вдалося втекти

У Лос-Анджелесі невідомий вистрілив у людину, яка вигулювала собак Леді Гаги і викрав двох французьких бульдогів співачки.

Третя тварина втекла, пізніше її знайшли. За даними ЗМІ, співачка готова заплатити 500 тис. доларів за повернення своїх бульдогів.

Як пишуть американські ЗМІ, помічника співачки звуть Райан Фішер. Він вигулював її собак у Голлівуді, коли до нього підійшов невідомий і вистрілив в нього. Після цього нападник забрав двох псів - Коджі і Густава. Третя тварина, Міс Азія, втекла.

Автор фото, EPA/Caroline Brehman / POOL

Постраждалого доставили у лікарню, в якому він стані - поки не відомо.

Новини про подію застали співачку в Римі, де вона перебуває на зйомках нового фільму Рідлі Скотта.

Її представник заявив, що будь-яку інформацію про місцеперебування тварин можна конфіденційно відправити на адресу електронної пошти KojiandGustav@gmail.com

ЗМІ пишуть, що Леді Гага готова заплатити 500 тисяч доларів за повернення бульдогів.

У поліції Лос-Анджелеса заявили, що шукають підозрюваного, який зник на автомобілі білого кольору. Поки незрозуміло, чи знав злочинець, кому належать собаки.

У США високий попит на французьких бульдогів - ціна на здорових цуценят сягає 2 тисяч доларів. За деяких тварин просять до 10 тисяч доларів.

Леді Гага відома дбайливим ставленням до своїх собак. Вони супроводжували її на American Music Awards та її шоу Super Bowl Halftime 2017 року.Міс Азія навіть має офіційний акаунт в Instagram.