Російські дипломати вибиралися з КНДР на дрезині
Група російських дипломатів повернулася з Північної Кореї у незвичний спосіб — на дрезині.
Дипломатам довелося штовхати дрезину, бо кордони Північної Кореї закриті через коронавірус.
Кадри повернення працівників посольства опублікувало МЗС РФ.
Спочатку восьмеро людей подорожували потягом, потім автобусом, а потім 1 км штовхали дрезину через корейсько-російський кордон.
КНДР припинила майже всі пасажирські перевезення через пандемію.
У країні запевняють, що не мають жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Але у світі ці заяви сприймають скептично.
З початку минулого року потягам заборонили залишати країну. Закрили всі міжнародні перельоти.
Російським дипломатам залишилося не багато варіантів, як виїхати.
На фото, яке поширило МЗС, видно, як дипломати з сумками штовхають дрезину по колії.
Керував дрезиною третій секретар посольства Владислав Сорокін. Перед цим російські чиновники понад 30 годин їхали потягом і кілька годин автобусом зі столиці КНДР Пхеньяна до російського кордону.
Їх зустріли на російському боці та повезли автобусом до аеропорту Владивостока.
У КНДР додаткові війська направили до кордонів країни, щоб заблокувати рух людей і таким чином зупинити поширення вірусу.
За минулий рік багато іноземних дипломатів поїхали з країни, а західні посольства закрили.
Більшість мандрівників виїжджали з КНДР суходолом і перетинали кордон з Китаєм. Хоча у березні минулого року здійснили один авіарейс до Владивостока, на якому з КНДР виїхали німецькі, російські, французькі, польські та румунські дипломати.