Російські дипломати вибиралися з КНДР на дрезині

Автор фото, RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/FACEBOOK

Група російських дипломатів повернулася з Північної Кореї у незвичний спосіб — на дрезині.

Дипломатам довелося штовхати дрезину, бо кордони Північної Кореї закриті через коронавірус.

Кадри повернення працівників посольства опублікувало МЗС РФ.

Спочатку восьмеро людей подорожували потягом, потім автобусом, а потім 1 км штовхали дрезину через корейсько-російський кордон.

КНДР припинила майже всі пасажирські перевезення через пандемію.

У країні запевняють, що не мають жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Але у світі ці заяви сприймають скептично.

З початку минулого року потягам заборонили залишати країну. Закрили всі міжнародні перельоти.

Російським дипломатам залишилося не багато варіантів, як виїхати.

На фото, яке поширило МЗС, видно, як дипломати з сумками штовхають дрезину по колії.

Керував дрезиною третій секретар посольства Владислав Сорокін. Перед цим російські чиновники понад 30 годин їхали потягом і кілька годин автобусом зі столиці КНДР Пхеньяна до російського кордону.

Їх зустріли на російському боці та повезли автобусом до аеропорту Владивостока.

Автор фото, FOREIGN AFFAIRS MINISTRY/RUSSIA

У КНДР додаткові війська направили до кордонів країни, щоб заблокувати рух людей і таким чином зупинити поширення вірусу.

За минулий рік багато іноземних дипломатів поїхали з країни, а західні посольства закрили.

Більшість мандрівників виїжджали з КНДР суходолом і перетинали кордон з Китаєм. Хоча у березні минулого року здійснили один авіарейс до Владивостока, на якому з КНДР виїхали німецькі, російські, французькі, польські та румунські дипломати.