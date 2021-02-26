Перший жорсткий крок. Чому Байден ініціював авіаудар по Сирії

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Американські військові здійснили авіаудар по сирійських бойових групах, які підтримує Іран, повідомив Пентагон.

Удар знищив "безліч об'єктів, розташованих у пункті прикордонного контролю, що використовується кількома угрупованнями бойовиків, яких підтримує Іран", йдеться в повідомленні.

Це була перша така військова операція, здійснена на розпорядження адміністрації нового президента США Джо Байдена.

Операція стала відповіддю на напади на представників США та союзників в Іраку.

Цього місяця під час ракетної атаки по американських цілях загинув цивільний працівник.

Крім того, американський військовий та ще п'ятеро людей постраждали 15 лютого, коли ракети вразили території поблизу Ербіля, в тому числі базу, яку використовували союзники під проводом США.

Ракети також вразили американські бази в Багдаді, включаючи Зелену зону, в якій розташоване посольство США та інші дипломатичні місії.

Пентагон назвав удар "пропорційною військовою відповіддю", яку зробили "разом із дипломатичними заходами", включаючи консультації з партнерами по коаліції.

Операція "надсилає однозначне повідомлення", йдеться в заяві Пентагону.

"Президент Байден діятиме на захист американських службовців та службовців коаліції. Водночас ми діяли свідомо, маючи на меті деескалацію загальної ситуації як на сході Сирії, так і в Іраку", йдеться в повідомленні.

Американська влада запевнила, що "знає, що уразила". Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що, за інформацією США, саме звідти завдали ударів по американських позиціях.

Водночас американський чиновник заявив агентству Reuters на умовах анонімності, що це був сигнал, яким США мали на меті показати, що хочуть покарати бойовиків, але не планують спровокувати більший конфлікт.