Серце, нирки та печінка. В Україні провели чотири трансплантації від одного донора

Автор фото, НІХТ ім. Шалімова

В Україні за одну добу провели екстрену трансплантацію серця, печінки та двох нирок від одного донора.

Забір органів здійснили в ніч на 26 лютого, йдеться в повідомленні на сайті Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова.

Лікарську бригаду з інституту Шалімова доставили до Ковельської лікарні, де помер донор, для цього залучили сили Держслужби з надзвичайних ситуацій та Нацполіцію, в тому числі повітряний транспорт.

Автор фото, НІХТ ім. Шалімова

Серце та нирки пересадили відразу в Ковелі, а трансплантацію печінки здійснили вже в Києві в Інституті Шалімова.

"Вдячність та шана донору та її родині за крок милосердя, завдяки якому чотири людини отримали шанс на нове життя", - йдеться в повідомленні інституту.

Донором стала 44-жінка, вона померла через інсульт, повідомила засновниця всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.

"Вчора, після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька і зять погодилися на донорство", - написала Заславець у Facebook.

За її інформацією, одна нирка дісталася 24-річній жінці з Волинської області

"Вона сирота, має 5-річну донечку. Відколи чотири роки тому відмовили нирки, перебувала на діалізі. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі", - розповіла Заславець.

Автор фото, НІХТ ім. Шалімова

Другу нирку отримав 52-річний чоловік з Бердичева. Він мав хронічну хворобу нирок і останні дев'ять місяців перебував на замісній нирковій терапії.

Серце дісталося чоловіку з Волині, який кілька років хворів на дилятаційну кардіоміопатію, його серце вже не могло перекачувати кров.

Трансплантацій більшає

За даними Заславець, це уже четверта в Україні трансплантація печінки за лютий. Цього року уже пересадили три серця та 17 нирок, вісім з яких пересадили від померлих донорів.

"Вперше за багато останніх років кількість посмертних трансплантацій переважає над родинними - 15 із 24", - повідомила вона.

Вперше трансплантацію такого масштабу від померлого донора в Україні провели в липні 2020 року. Тоді за добу також провели чотири операції з трансплантації. Серед них - пересадка серця, яка стала для столиці першою такою операцією за останні 15 років.

Вдруге чотири органи від померлого донора пересадили у лютому цього року у Львові.

За останні два роки в Україні кількість трансплантацій зросла в рази.

Якщо в 2019 році їх було 78 (71 — пересадка нирки, 6 — печінки, 1 — серця). То в 2020-му - понад 200 (8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку).