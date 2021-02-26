Байден: Разом з Україною будемо протистояти агресії Росії

Автор фото, Reuters

Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією, йдеться в заяві президента США Джо Байдена у сьому річницю анексії півострова.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, її союзників та партнерів сьогодні, як це було від самого початку цього конфлікту. У цей похмурий ювілей ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна", - йдеться в заяві.

"США не визнають і ніколи не визнають здійснену Росією анексію півострова, і ми будемо протистояти разом з Україною проти агресивних дій Росії", - запевнив американський президент.

За його словами, США докладе зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності "за її зловживання та агресію в Україні".

Він окремо згадав про "мужність" українського народу у боротьбі за "новий початок" для України під час протестів на Євромайдані.

"Сполучені Штати все ще вірять в обіцянку України, і ми підтримуємо всіх, хто працює задля досягнення мирного, демократичного та процвітаючого майбутнього своєї країни", - заявив Байден.

Наприкінці лютого-на початку березня 2014 року Росія розпочала дії для анексії Криму. Анексія відбулася за результатами псевдореферендуму на півострові 16 березня 2014-го.