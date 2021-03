Тріумф "Корони", "Бората" та "Душі". Усі переможці Золотого глобусу 2021

Найкращою драматичною акторкою стала Андра Дей - американська співачка за роль у стрічці "США проти Біллі Голідей" (The United States vs. Billie Holiday).

Найкращий актор другого плану в драматичному фільмі - Деніел Калуя, "Юда та Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкраща оригінальна пісня - Io Si (Seen) для фільму "Все життя попереду" (The Life Ahead).

"Тріумф "Корони"

Найкращий актор мінісеріалу - Марк Руффало, "Я знаю, що це правда" (I Know This Much Is True)