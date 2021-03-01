Тріумф "Корони", "Бората" та "Душі". Усі переможці Золотого глобусу 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Емма Коррін - зірка серіалу "Корона" - визнана найкращою актрисою драматичного серіалу

Найбільше відзнак - аж чотири - отримав серіал про життя британських монархів "Корона". По дві нагороди у ліричного анімованого фільму "Душа", сатиричної комедії-сиквела "Борат-2", драматичного фільму "Номадленд" та в серіалу про шахістку-вундеркінда "Ферзевий гамбіт".

Церемонія нагородження найкращих фільмів та телевізійних шоу минулого року відбулася в ніч на 1 березня за київським часом.

У номінації найкращий драматичний фільм 2021 року та найкращий режисер драматичного фільму Золотий глобус отримав фільм "Номадленд".

Це стрічка режисерки Хлої Чжао про сучасних американських кочівників з Френсіс МакДорманд в головній ролі. У фільмі жінка в своєму трейлері подорожує Америкою в пошуках роботи.

Найкращий анімований фільм - "Душа" (Soul). Це зворушливий мультфільм PIXAR про вчителя музики, який мріє про джаз та несподівано знаходить сенс життя.

"Душа" також отримала відзнаку за найкращий саундтрек.

Найкращою драматичною акторкою стала Андра Дей - американська співачка за роль у стрічці "США проти Біллі Голідей" (The United States vs. Billie Holiday).

Найкращим драматичним актором посмертно став Чедвік Боузман за роль у стрічці "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom). У 2020 році Чедвік, відомий також за роллю супергероя у фільмі "Чорна пантера", помер від раку на 44-му році життя.

Найкращим комедійним фільмом став сатиричний сиквел "Борат-2", актор цього ж фільму Саша Барон Коен отримав нагороду як найкращий актор в комедійному фільмі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Журі оцінило сарказм та акторську гру у продовженні "Бората"

Найкращою комедійною акторкою стала Розамунд Пайк за роль у стрічці "Аферистка" (I Care A Lot).

Найкраща акторка другого плану в драматичному фільмі - Джоді Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian).

Найкращий актор другого плану в драматичному фільмі - Деніел Калуя, "Юда та Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкращий драматичний фільм іноземною мовою - американський фільм "Мінарі" (Minari) від режисера корейського походження Лі Айзека Чуна. Фільм розповідає про переїзд родини з Азії до США.

Найкраща оригінальна пісня - Io Si (Seen) для фільму "Все життя попереду" (The Life Ahead).

"Тріумф "Корони"

Найкращим драматичним серіалом став серіал про родину королеви Елизавети ІІ - "Корона" (The Crown).

Він же отримав відзнаки за найкращу жіночу роль та найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі, а також за найкращу роль другого плану у серіалі чи телевізійному фільмі.

Нагороди отримали Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану, Джон О'Коннор, який зіграв чоловіка Діани та спадкоємця престолу принца Чарльза. Відзнаку за роль другого плану отримала Джиліан Андерсон за роль колишньої британської прем'єрки Маргарет Тетчер.

Найкращим комедійним серіалом став "Емілі в Парижі" - історія про юну американку, яка приїхала підкорювати Париж.

Найкраща актриса комедійного серіалу - Кертін О'Хара за роль у "Шиттс Крік"

Найкращий актор комедійного серіалу - Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аня Тейлор-Джой у ролі геніальної шахістки теж справила враження на журі

Найкращий мінісеріал - "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit).

Найкраща актриса мінісеріалу - Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)

Найкращий актор мінісеріалу - Марк Руффало, "Я знаю, що це правда" (I Know This Much Is True)

Найкращий актор другого плану у серіалі чи телевізійному фільмі - Джон Бойєга, міні-серіал Small Axe.

Найкращий сценарист у драматичному фільмі - "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).