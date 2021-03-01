Віктор Медведчук: "Я ніколи не мав відношення до труби "Прикарпатзахідтранс"

Автор фото, UNIAN

Один із лідерів партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заперечує будь-яку причетність до нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", українська ділянка якого має, на думку української влади, перейти у державну власність.

Радбез ухвалив рішення про цей трубопровід одночасно із запровадженням санкцій проти Медведчука.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська ділянка цього трубопроводу внаслідок "певних маніпуляцій" "опинилася в руках приватної компанії, яка має закордонне походження, але керують цим продуктопроводом два громадянина України".

Данілов не назвав прізвищ цих людей, однак низка ЗМІ у своїх публікаціях з цього приводу повідомили, що одним з них є Віктор Медведчук, а деякі навіть назвали цей продуктопровід "трубою Медведчука".

"Всі суди я виграв"

"(До цього нафтопродуктопроводу - Ред.) ніколи не мали відношення ані я, ані члени моєї родини", - заявив в інтерв'ю ВВС Віктор Медведчук.

Він додав, що ще кілька років тому оскаржив у суді поширення інформації про свою причетність до цього нафтопродуктопроводу.

"Медведчук ніколи не мав відношення до цієї труби… Всі суди я виграв", - сказав Медведчук BBC.

У травні 2018 року Печерський районний суд міста Києва визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука, оприлюднену на телеканалі "Прямий" громадським діячем Назаром Перваком інформацію про те, що "певні сегменти міждержавної торгівлі між Росією та Україною саме в паливно-енергетичному секторі так чи інакше контролює Медведчук. Насамперед це поставка дизельного палива нафтопроводом, яка контролюється близькими до Медведчука людьми, і вже актуальна тема... скраплений газ".

Пізніше це рішення підтвердила апеляційна інстанція, а в липні 2020 року його остаточно затвердив Верховний суд.

Про що йдеться?

Українська ділянка нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" довжиною 1433 км була побудована у радянські часи і нині належить зареєстрованому у Рівному підприємству "Прикарпатзахідтранс".

Після розпаду Радянського Союзу статус цього трубопроводу кілька разів оскаржувався в судах.

На початку 90-х років про претензії на нього заявила російська "Транснефть", і, як пише "Інтерфакс - Україна", протягом довгого часу "Прикарпатзахідтранс" залишався підрозділом "Транснефтепродукту" - структурного підрозділу "Транснефти".

Автор фото, Прикарпатзахідтранс

Як пише DW, у 2011 році Господарський суд Рівненської області передав право власності на цей трубопровід Фонду державного майна України. Пізніше це рішення було підтверджено апеляційним судом. Після звернення СБУ в 2013 році Інститут держави і права імені Корецького НАНУ провів науково-правову експертизу, яка підтвердила, що цей трубопровід є державною власністю України, яку неправомірно присвоїла Росія у 1993 році.

Однак у 2017 році Господарський суд Рівненської області повторно розглянув справу про встановлення власника трубопроводу у зв'язку з нововиявленими обставинами. Повідомлялося, що підставою для цього став результат нової експертизи. Тоді суд скасував своє рішення від 2011 року та віддав право власності на нафтопровід "Прикарпаттязахідтрансу". У 2018 році це рішення затвердив Верховний суд України.

Сьогодні, за даними "Інтерфаксу-Україна", 99% акцій "Прикарпатзахідтрансу" контролюють білоруське підприємство "Нефтебитумный завод" та швейцарська компанія International Trading Partners.

Спірна труба

Про наміри української влади переглянути статус продуктопроводу могли свідчити новини від 11 лютого цього року. У цей день НАБУ повідомило про вручення підозри колишній заступниці директора державного інституту азотної промисловості та органічного синтезу. Саме вона була авторкою експертизи, на базі якої суд у Рівному повернув трубопровід з державної власності "Прикарпатзахідтрансу". Експертку звинувачують у зловживанні повноваженнями, що спричинило важкі наслідки, та у введенні в оману суду.

А вже 19 лютого РНБО на своєму засіданні констатувала втрату державного контролю над нафтопродуктопроводом та постановила перевірити дотримання законодавства під час його відчуження. За результатами перевірки, говориться у рішенні Радбезу, мають "вжити відповідних заходів реагування".

Автор фото, Прикарпатзахідтранс

Простішими словами точку зору влади на цю проблему секретар Радбезу Олексій Данілов пояснив в ефірі передачі "Шустер live" у день ухвалення цього рішення.

"На території України, починаючи з 1991 року, існує продуктопровід протяжністю 1433 км…, який дивним способом до цього часу не опинився у власності держави. Більше того, через процедуру певних маніпуляцій він дивним шляхом опиняється в руках приватної компанії, яка має закордонне походження, але керують цим продуктопроводом два громадянина України. Найближчим часом вся країна дізнається, хто у українського народу поцупив продуктопровід", - заявив він.

При цьому Данілов жодного разу не назвав прізвищ ймовірних фактичних власників трубопроводу. А на запитання журналіста на брифінгу після закінчення засідання РНБО, чи не йдеться у рішенні Радбезу про продуктопровід "Прикарпатзахідтранс", афілійований з Медведчуком", він відповів: "Стосовно афіліації - це мають говорити відповідні органи".

Разом з тим, в ефірі програми Савіка Шустера Данілов заявив, що "на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський поставив питання, що це (нафтопродуктопровід - Ред.) має бути повернуто не Медведчуку, не комусь іншому, а українському народу, і повірте, це буде зроблено".

Уже в день ухвалення рішення про цей нафтопродуктопровід ціла низка ЗМІ назвали його "трубою Медведчука" і продовжують пов'язувати його з лідером ОПЗЖ і по сьогодні.

23 лютого Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на трубопровід. У той же день НАК "Нафтогаз" передала арештоване майно на "тимчасове відповідальне зберігання" своєму фактичному підрозділу - "Укртранснафті".

Чия труба?

Відповідаючи на питання ВВС про те, кому, на його думку, має належати суперечливий трубопровід, Віктор Медведчук сказав, що йому "немає потреби думати" на цю тему, ще раз наголосивши, що він не має стосунку до цього об'єкту.

Автор фото, Getty Images

Однак на повторне прохання поділитися своїми думками з цього приводу, Медведчук звернувся до заяви Олексія Данілова про те, що нафтопродуктопровід як колишня загальносоюзна власність мав би після розпаду СРСР перейти у власність України.

"Якщо це (була - Ред.) загальносоюзна власність на момент розпаду СРСР та створення незалежної України, то вона справді має належати тій республіці, а згодом і незалежній державі, на території якої вона розташована. Наприклад, візьмемо газову трубу, що належала Газпрому СРСР. Після розпаду Радянського Союзу її розділили. Те, що в Росії, - Росії, те, що в Україні, - Україні… Тільки з приводу нафтопродуктопроводу, про який говорить Данілов, я читав і інше: що ця труба ніколи не була у загальнодержавній власності. Пан Данілов, мені здається, дуже глибоко помиляється з цього приводу. Бо це була власність Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки", - заявив Віктор Медведчук.

Якщо дані, наведені Медведчуком, правдиві, то після розпаду СРСР право власності на трубопровід могло б перейти до спадкоємиці РРФСР, тобто до Російської Федерації.

"Те, що він (Данілов - Ред.) каже, що вона (власність - Ред.) була загальносоюзна, - у мене є дуже великі сумніви. Але нюансів не знаю, я не експерт. Проте я багато читав (на цю тему - Ред.), особливо останнім часом", - резюмував Медведчук.

"Зараз почали знову розповідати, що ось вони "припинили (мій - Ред.) бізнес"… Припинили - ну, я їх вітаю", - зіронізував Віктор Медведчук в інтерв'ю ВВС.

На прохання ВВС ще раз підтвердити, що він не мав відношення до трубопроводу в минулому, Медведчук зазначив: "Ні, ніколи взагалі. Навіть до 1991 року".

Про ставлення Віктора Медведчука до санкцій, до походу його дружини в політику, а також про те, хто, на його думку, може стати наступним президентом України - читайте в інтерв'ю ВВС, яке буде опубліковано незабаром.