Золото, валюта та цигарки. Двох українських дипломатів упіймали на контрабанді

Автор фото, UNIAN

Двоє співробітників посольства України в Польщі 28 лютого намагались провезти через кордон контрабанду в особливо великому розмірі.

Їх відкликали з-за кордону та відсторонили від посад на час розслідування, повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий", - написав міністр.

Обох дипломатів МЗС з Польщі відкликає та розпочинає дисциплінарне розслідування.

Кулеба також пообіцяв співпрацювати з правоохоронними органами.

"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС — ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення", - написав Кулеба, підкресливши, що слід "зламати ганебний підхід - не виносити сміття з хати".

"Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - додав він.