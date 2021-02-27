Українські ракети “Нептун”: як після Криму відбиватимуть морський десант

Новітній український ракетний комплекс "Нептун" скоро має вийти на бойове чергування на березі Чорного та Азовського морів. Ці крилаті ракети будуть перекривати сотні кілометрів узбережжя України від можливого вторгнення з півдня.

Після анексії Криму у 2014 році більша частина українського бойового флоту та ракетні комплекси "Рубіж" були захоплені Росією, тому оборона півдня України від наступу з моря була дуже ослаблена.

Військовий оглядач BBC News Україна В'ячеслав Шрамович розповідає про те, як і навіщо розробляли протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", які його технічні характеристики та як іще Україна планує захищати свій берег.