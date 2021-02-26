Санкції РНБО через державну зраду – теленовини ВВС

У випуску:

  • РНБО ввела санкції щодо 10 високопоставлених військових та силовиків, яких підозрюють у державній зраді. Хто потрапив до списку та як їх покарають.
  • Новий транш МВФ вже до літа. Про переговори з Міжнародним валютним фондом - інтерв'ю колишнього міністра економіки Тимофія Милованова.
  • Імунні паспорти вже діють в Ізраїлі. Які можливості отримали їхні власники і що робити тим, хто не вакцинувався.

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