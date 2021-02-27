У Нігерії викрали понад 300 школярок. Схоже, це зробило не "Боко Харам"

Автор фото, Sanusi Jangebe

Понад 300 дівчаток викрали невідомі бойовики зі школи-інтернату на північному заході Нігерії.

Поліція вважає, що школярок відвезли в ліс. Це сталося у Джангебі штат Замфара, в п'ятницю вранці.

Озброєні банди в Нігерії часто захоплюють учнів з метою отримання викупу.

Президент Мухаммаду Бухарі засудив викрадення, назвавши його "нелюдським і абсолютно неприйнятним".

"Влада не піддасться на шантаж з боку бандитів, що нападають на невинних школярів заради величезних викупів, - заявив він. - Наша головна мета - зберегти заручників живими й неушкодженими".

За словами президента, влада може застосувати проти бандитів "величезні сили", але є побоювання, що школярок можуть використати як "живий щит".

Минулого тижня у сусідньому Нігері бойовики викрали щонайменше 42 людини, серед них - 27 школярів. Їх досі не звільнили.

У 2014 році бойовики "Боко Харам" викрали 276 школярок на північному сході Нігерії. Це радикальне ісламістське угруповання виступає проти світської освіти, його члени часто нападають на школи та інші освітні установи.

Але за останніми нападами, імовірно, стоять звичайні бандити.

Як це сталося?

Напад стався в п'ятницю о першій годині ночі за місцевим часом (опівночі за Гринвічем). Як розповів місцевій новинній агенції один з викладачів, група озброєних людей приїхала до школи на пікапах і мотоциклах. За його словами, деякі з нападників були одягнені в уніформу державних органів безпеки.

Автор фото, Sanusi Jangebe Підпис до фото, Бойовики увірвалися в гуртожиток, розбудили школярок і повели їх до лісу

Інші свідки кажуть, що бойовики прийшли пішки, їх було понад сто.

"Вони зламали шкільні ворота і вистрілили в охоронця. Потім увійшли в гуртожиток, розбудили дівчаток і сказали їм, що прийшов час молитви. Дівчата плакали. Бойовики зібрали їх і повели в ліс. Дорогою вони стріляли в повітря", - розповів ВВС очевидець.

Вбиті горем батьки зібралися біля школи, деякі з них вирушили в джунглі шукати своїх доньок, кажуть свідки.

Один з вчителів сказав ВВС, що з 421 учениці в школі залишилися тільки 55.

Автор фото, Reuters

Для пошуку викрадених в Джангебі залучили посилені наряди поліції та військові підрозділи.

У ЮНІСЕФ заявили, що обурені й засмучені черговим масовим викраденням школярок в Нігерії.

Хто за цим стоїть?

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за викрадення.

Збройні групи, що діють в штаті Замфара, часто викрадають людей з метою викупу.

Автор фото, Reuters

У грудні минулого року в сусідньому штаті Кацина бойовики захопили понад 300 хлопчиків. Лунали припущення, що за викраденням може стояти "Боко Харам", хоча це угруповання діє переважно в інших штатах - за сотні кілометрів на схід.

Тоді припущення про причетність до викрадення "Боко Харам" не підтвердилися, і після перемовин дітей відпустили.

Чому в Нігерії викрадають школярів?

Коментує кореспондент ВВС Мейоні Джонс

Щоразу, коли бойовики беруть в заручники дітей зі шкіл на півночі Нігерії, згадують про масове викрадення дівчаток угрупованням "Боко Харам" з міста Чібок.

Подібні напади траплялись й раніше, але вони не отримали широкого розголосу і ніколи не торкалися дівчаток.

Але загальна увага, викликана кампанією #BringBackOurGirls ("Поверніть наших дочок"), показала збройним угрупованням, що масове викрадення дітей може стати надійним способом тиску на владу, зокрема з вимогою викупу, хоча сама влада це заперечує.

Уряд, схоже, не має стратегії щодо запобігання таких інцидентів.

Щоправда, два тижні тому влада штату Замфара запропонувала викрадачам в обмін на каяття амністію і матеріальну підтримку.

Це суперечлива стратегія, але вона дала певні позитивні результати в дельті Нігера, де після аналогічної амністії у 2009 році рівень злочинності знизився.

Уряд поки заявляє, що не буде вести переговори зі злочинцями.

Тим часом школи в сільській місцевості на півночі Нігерії зараз ще більш вразливі, ніж будь-коли.