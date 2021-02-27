Зворотна дискримінація: чоловіків у Швеції не беруть на "жіночі" роботи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Медбрати, вихователі дитсадочків, навіть прибиральники - у ці професії чоловікам пробитися важче

Вчені виявили дискримінацію чоловіків у багатьох професіях, де зазвичай домінують жінки.

Про це свідчать результати спільного дослідження, проведеного Лінчепінзьким та Каліфорнійським університетами на замовлення Дослідницької ради Швеції.

Приміром, більшість чоловіків, що подавалися на посади прибиральників, навіть не дійшли до етапу співбесіди.

"Ми бачимо перешкоди, з якими стикаються чоловіки в окремих сегментах ринку праці, - пояснив Марк Гранберг з Лінчепінзького університету. - Під час подання резюме ми не побачили жодної дискримінації проти жінок, які хочуть займатись переважно чоловічою роботою, однак виявили істотну дискримінацію щодо чоловіків у професіях, які традиційно вважають жіночими".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловіків неохоче беруть на роботу в дитсадочки

Під час експерименту вчені подали у Швеції понад 3 тис. фіктивних резюме.

Дискримінацію виявили в багатьох професіях, де зазвичай домінують жінки. Чоловікам було набагато складніше отримати роботу медбрата або вихователя в дитячому садочку, але найважче їм було боротися за посаду прибиральника.

При цьому у традиційно чоловічих професіях, як-то автомеханік, водій вантажівки або робітник, дискримінації проти жінок не було.

Про те, що чоловікам частіше відмовляють в деяких "жіночих" професіях, було відомо і раніше, проте дослідження, проведене Гранбергом і його колегами, охопило значно ширший діапазон професій та спеціальностей.

"Цікаво, що саме резюме від чоловіків відхиляють на першій стадії відбору, - каже Марк Гранберг. - При цьому добре відомо, що на ринку праці жінок значно частіше обходять в тому, що стосується зарплат і підвищення, тому цікаво було б дізнатися, на якому саме етапі відбувається збій, і жінки опиняються у гіршій ситуації".