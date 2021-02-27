Акція за Стерненка: тисячі людей протестують проти вироку суду

Біля Офісу президента у Києві почалася друга за тиждень акція на підтримку активіста та популярного блогера Сергія Стерненка. Звідти учасники акції рушили до Генпрокуратури.

Кілька днів тому суд в Одесі засудив його до сімох років в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.

Стерненка звинуватили у викраденні Сергія Щербича - одеського активіста, який симпатизує проросійської партії "Родіна".

Попередня акція на підтримку Стерненка пройшла 23 лютого, у день вироку. На неї прийшли тисячі людей, було кілька травмованих та десятки затриманих.

Захист блогера вважає справу політичною. Прихильники Стерненка, який критикує нинішню владу, називають вирок "реваншем антиМайдану".

Стерненко фігурує ще в кількох кримінальних справах. Найбільш резонансна з них - справа про вбивство, яке Стерненко і його прихильники вважають самозахистом.

"Безстрокова акція"

Під ОП прийшли кілька тисяч людей, розповідають кореспонденти BBC News Україна.

Цього разу прохід на вулицю Банкову і підхід до самого Офісу президента був повністю відкритий, на відміну від 23 лютого, коли правоохоронці його перекрили.

Звідти натовп рушив до Офісу генерального прокурора.

Організатори акції називають її безстроковою.

"Ми виходимо повернути собі країну, в якій не дають 7 років з конфіскацією людині, яка ворога називає ворогом, крадія - крадієм, а зрадника - зрадником", - ідеться на Телеграм-каналі, який координує учасників протесту.

Підпис до фото, Вхід у сам офіс - під охороною

Демонстранти тримають українські прапори та плакати з написами "Венедіктову (генеральний прокурор - Ред.) у відставку!", "Волю Стерненку", "Нас не злякати".

Люди вимагають переглянути справу Стерненка. Висувають вони й інші вимоги - зокрема, звільнити підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка й припинити "політичні переслідування" українських активістів і волонтерів.

Серед вимог також - оновити судову систему, "перезапустившити Вищу раду правосуддя".

Жодної партійної символіки на акції не видно.

За що його засудили

За версією звинувачення, 25 квітня 2015 року Стерненко, на той момент один з лідерів одеського "Правого сектора" разом зі своїм колегою Русланом Демчуком телефоном домовилися зустрітися зі Щербичем, який незадовго до того отримав мандат депутата одного з райрад Одеської області.

Щербич нібито сів у машину, де його почали переконувати відмовитися від депутатського мандата. Згідно зі свідченнями Щербича, в салоні авто його били, особисто Стерненко стріляв в нього з травматичного пістолета, а потім привезли у невідоме йому місце, де продовжили бити, затискали палець плоскогубцями і відібрали у нього 300 гривень.

Зрештою, згідно з матеріалами звинувачення, Щербича відпустили із погрозою, що якщо він все ж стане депутатом, "до нього й членів його сім'ї будуть застосовані більш жорстокі дії, спрямовані на заподіяння фізичних страждань і позбавлення життя".

Автор фото, УНІАН

У розмові з ВВС влітку минулого року Стерненко відкидав причетність до інциденту зі Щербичем. Справу проти себе він вважає сфабрикованою і політичною.

Захист Стерненка наполягає на тому, що під час розгляду справи проти активіста було допущено низку порушень.

В результаті Сергія Стерненка звинуватили за трьома статтями кримінального кодексу: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї.

Прокурори зажадали засудити його до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна.

Підсумковий вирок був трохи м'якішим - сім років і три місяці за гратами і конфіскація половини майна.