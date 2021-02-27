У лікарні в Чернівцях вибухнула киснева труба: загинула людина

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У Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях вибухнула киснева труба, одна людина загинула і ще одна постраждала, повідомила пресслужба ДСНС.

У цій лікарні лікують хворих на COVID-19 пацієнтів.

Спалах відбувся в суботу близько опівдня - в палаті на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні, зазначено в повідомленні.

Пожежу, яка виникла в результаті вибуху, ліквідували. З лікарні евакуювали 20 людей, додають в ДСНС.

Гасили пожежу 20 пожежників та 5 машин.

Що саме призвело до вибуху, зараз з'ясовують, кажуть у відомстві.