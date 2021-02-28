Воскресити мертвих: як MyHeritage "оживляє" пращурів за допомогою діпфейку

Джейн Вейкфілд

Кореспондентка з питань технологій

Автор фото, MyHeritage Підпис до фото, Вебсайт наголошує, що використовує технологію виключно для того, щоб "оживити" померлих родичів

Генеалогічний сайт MyHeritage представив інструмент, який використовує технологію "діпфейк" (англ. deepfake, "глибокий фейк") щоб "оживити" обличчя на фотографіях померлих родичів.

Проєкт має назву DeepNostalgia, і його автори визнають, що декому така функція може видатися "моторошною", тоді як інші вважатимуть її "магічною".

Наразі уряд Великої Британії розглядає запровадження законодавства щодо технології глибоких фейків.

Юридична комісія розглядає пропозиції щодо заборони незаконного створення діпфейкових відеороликів без згоди.

За словами авторів проєкту, вони свідомо не використовували функцію мовлення, щоб "запобігти зловживанням, таким як створення діпфейк-відео із живими людьми".

"Ця функція призначена для використання з метою ностальгії, тобто для повернення улюблених предків до життя", - йдеться у поясненні MyHeritage про нову технологію.

"Результати можуть бути суперечливими, і до цієї технології важко залишатися байдужими", - кажуть автори ідеї.

Фейковий Лінкольн

Автор фото, MyHeritage Підпис до фото, За допомогою технології "оживили" зокрема відомих людей

Діпфейки - це комп'ютерні відео, створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ), які можна створити з наявних фотографій.

Технологію, яку використовують у проєкті Deep Nostalgia, розробила ізраїльська фірма D-ID.

На сайті MyHeritage "оживили" такі історичні постаті, як королева Вікторія та Флоренс Найтінгейл.

А на початку цього місяця, щоб відзначити його день народження, компанія розмістила на YouTube відео Авраама Лінкольна, створене за допомогою цієї технології.

Колишній президент США, якого зробили кольоровим, виступає у відео із промовою.

Люди почали публікувати відео своїх пращурів у Twitter із різними відгуками. Деякі описували результати як "дивовижні" та "емоційні", а інші висловлювали занепокоєння.

У грудні Channel 4 створив фейкову королеву, яка виступала із альтернативним різдвяним посланням - в рамках кампанії-попередження про те, як цю технологію можна використовувати для поширення фейкових новин.