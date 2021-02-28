Один укол - і все: США схвалили нову вакцину від Covid-19

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У США офіційно схвалили третю вакцину для щеплення проти коронавірусу. Вона потребує лише одного уколу.

Розробником вакцини є Johnson & Johnson.

Раніше офіційне схвалення отримали Pfizer та Moderna.

Нова вакцина є дешевшою, і не потребує спеціальних систем охолодження,- її можна зберігати у звичайних холодильниках.

Дослідження, проведені у США, Бразилії та Південній Африці, показали, що вона запобігає важкому перебігу хвороби на 85%, а її ефективність в упередженні середньої і легкої форми захворювання становить 66%.

Під час досліджень за 28 днів після щеплення не було зафіксовано жодного випадку смерті або госпіталізації вакцинованих.

Бразилію та Південну Африку обрали для досліджень через поширення там більш небезпечних штамів коронавірусу. Але і там вакцина показала "таку саму ефективність".

Принцип дії вакцини схожий на той, що його застосовано AstraZeneca.

Вироблятиме вакцину від Johnson & Johnson бельгійська компанія Janssen.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Південній Африці вакцину Johnson & Johnson почали щепити лікарям навіть до офіційного затвердження замість AstraZeneca

Перші дози вакцини надійдуть в США вже на початку березня. Компанія зобов'язалася поставити в США 100 млн доз до кінця червня.

Ще 200 млн доз замовив ЄС.

Через програму Covax є замовлення на 500 млн доз вакцини від Johnson & Johnson. Серед найбільших замовників Велика Британія та Канада.

Проте крім США цю вакцину офіційно схвалено лише у Бахрейні.

У Південній Африці вакцину Johnson & Johnson почали щепити лікарям навіть до офіційного затвердження замість AstraZeneca.

Через те, що щеплення Johnson & Johnson відбувається в один укол, вакцинація потребуватиме менше медичного персоналу.