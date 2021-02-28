До двох десятків загиблих - поліція відкрила вогонь по учасниках протестів у М'янмі

Автор фото, Reuters

У М'янмі в неділю поліція відкрила вогонь по демонстрантах, які протестують проти військових, що прийшли до влади в цій країні після час перевороту.

Представники ООН повідомляють про "достовірну інформацію" про щонайменше 18 загиблих.

Цими вихідними акції протесту відбуваються у багатьох містах країни.

Як повідомили ВВС активісти і медики, не менше дев'яти вбитих - у столиці країни, Янгоні. Є загиблі і серед учасників протестів у Тавої та Мандалаї.

Таким чином ця неділя стала найкривавішим днем після перевороту, що відбувся 1 лютого.

Крім вогнепальної зброї правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі.

Деякі користувачі соцмереж пишуть про 20 вбитих, проте ці дані поки що не підтверджені.

Лише за суботу, за інформацією державного телебачення М'янми, було заарештовано майже пів тисячі людей.

"Нас не поставити на коліна"

"Якщо вони підуть на нас, ми повстанемо. Якщо на нас нападуть, ми будемо захищатися. Нас не вдасться поставити на коліна перед військовими чоботами", - цитує одного з учасників протестів Reuters.

Автор фото, Reuters

Масові протести у М'янмі проти усунення цивільної влади не вщухають від початку лютого, коли військові вивели на вулиці солдат і зірвали першу сесію нового парламенту.

Цивільні керівники країни, зокрема, і фактична лідерка М'янми Аун Су Чжі, і президент Він М'їн, перебувають під домашнім арештом.

Військові запровадили в країні надзвичайний стан на рік та встановили комендантську годину з 8 вечора до 4 ранку у великих містах.

На початку акцій протесту поліцейські застосовували проти демонстрантів гумові кулі та сльозогінний газ, але згодом стали стріляти бойовими патронами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один з поранених у Янгоні

Тиждень тому під час демонстрації вбили 20-річну дівчину. Потім від куль загинули ще двоє учасників протестів.

За даними Reuters, до сьогодні під час протестів у М'янмі загинули п'ятеро. Військова влада повідомляє про загибель одного поліцейського.

Військові обіцяють провести нові парламентські вибори і твердять, що результати попереднього голосування, в якому перемогла "Національна ліга за демократію", були сфальсифіковані. При цьому переконливих доказів фальсифікацій вони не надають, так само як і не називають дату нових виборів.

Військові режими керували М'янмою з 1962 до 2011. У 1988 році під час протестів загинули близько 3 тисяч людей, а у 2007 - близько 30.

У 2011 під міжнародним тиском військові ініціювали поступовий перехід до демократії, але залишили за собою 25% місць у парламенті та контроль над силовими відомствами.

На усіх виборах, що відбувалися після цього, перемагала партія Аун Су Чжі - "Національна ліга за демократію", яка близько 30 років залишалася визнаним лідером боротьби за демократію у М'янмі.